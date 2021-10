Afera odrezana roka: Julije Adlešič niso spustili na sodišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na okrožnem sodišču bi se moralo danes ob 8.30 začeti ponovljeno sojenje v zadevi odrezana roka. Kot kaže, bo na zatožno klop sedel le Sebastien Abramov, obtoženi Julija Adlešič in Tinka Huskič Colarić sta ostali zunaj sodne dvorane, saj nista izpolnjevali pogoja PCT.

Po poročanju 24ur.com se Adlešičeva in Huskić Colaričeva današnjega ponovljenega sojenja ne bosta udeležili. Sojenje je prestavljeno na 10. uro. Kot vse kaže, bo na zatožno klop sedel le Abramov.

Prvoobtoženo Adlešičevo obtožnica bremeni poskusa zavarovalniških goljufij z zaigrano delovno nesrečo in odrezano roko. V zadevi so obtoženi še njen partner Abramov ter njegova starša Huskić Colaričeva in Gorazd Colarič.

Spomnimo

Adlešičevo in Abramova je ljubljansko sodišče 11. septembra lani spoznalo za kriva. Po oceni sodišča sta namreč po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila 100-odstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1.166.300 evrov odškodnine. Adlešičevi je sodišče prisodilo dve leti zapora, Abramovu pa tri. Za krivega je spoznalo tudi očeta Abramova in ga pogojno obsodilo, njegovo mamo pa je sodni senat oprostil.

A višji sodniki so obsodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje, ker so ocenili, da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke Adlešičeve ni dovolj razčiščeno. Danes se je na prvostopenjsko sodišče v Ljubljani vrnila zadeva odrezana roka.