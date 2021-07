Afera odrezana roka: izvedli bodo preizkus žaganja na človeškem truplu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Višje sodišče je izdalo sodbo v t. i. zadevi odrezana roka, s katero je razveljavilo prvostopenjsko obsodbo Sebastiena Abramova in Julije Adlešič, ki sta bila obsojena na zaporni kazni, poročajo Delo in Slovenske novice. Po mnenju višjega sodišča dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe pri Adlešičevi ni dovolj razčiščeno.

Kot navaja Delo, je po prepričanju višjega sodišča prvostopenjsko sodišče s tem, ko je zavrnilo predlog obrambe o postavitvi izvedenca biomehanske stroke in preizkusu žaganja na človeškem truplu, kršilo pravico do obrambe, kar je vplivalo na pravilnost in zakonitost sodbe.

Želijo dokazati, da je šlo za nesrečo

V novem sojenju bo tako treba izvesti še ta dokaz in nato tudi odločiti o predlogu postavitve izvedenca kliničnopsihološke stroke za Adlešičevo ter o predlogu glede poizvedb na Policijski postaji Ribnica zaradi presoje verodostojnosti izpovedbe ene od prič v preiskavi. Na koncu pa po pretehtanju in analiziranju vsakega dokaza posebej ter v zvezi z drugimi dokazi o zadevi vnovič odločiti, še dodaja časnik.

Obramba je želela s tem dokazati, da se je Adlešičeva poškodovala po nesreči.

Adlešičevi je sodišče izreklo dve leti zapora, Abramovu pa tri

Septembra lani je sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča s predsednico sodnico Marjeto Dvornik obtožena spoznal za kriva nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije. Adlešičevi je sodišče izreklo dve leti zapora, Abramovu, ki je že bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije, pa tri leta zapora.

Obsojena sta bila, da "sta po predhodnem dogovoru, da si bo Adlešičeva odrezala roko zato, da bi prejela visoko odškodnino, pri petih zavarovalnicah sklenila zavarovanja, po katerih bi, če bi bila 100-odstotni invalid zaradi odrezane roke, prejela 1.166.300 evrov odškodnine".