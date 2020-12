Novi udarec za Sebastiena Abramova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Abramovu je okrajno sodišče v Žalcu avgusta letos izreklo tudi zaporno kazen v višini enega leta in štirih mesecev zaradi goljufije na račun staršev umrle Vebrove. Foto: STA

Kot še poroča Večer, so "sredi oktobra s celjskega sodišča na tožilstvo poslali rezultate dopolnjene preiskave, ker je tožilstvo zahtevalo soočenje med izvedencema medicinske in balistične stroke". Nato so morali v spis vložiti še prepis zvočne izjave ene od prič.

Zadeva je bila na tožilstvu skoraj mesec dni, so še dodali na Večeru.

Dogodek je vseskozi opisoval kot nesrečo

Tragični dogodek, v katerem je umrlo Abramovo tedanje dekle, se je zgodil v hiši dekletovih staršev v okolici Žalca. Osumljeni, ki se je takrat imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek vseskozi opisoval kot nesrečo, ki naj bi se zgodila, ko je čistil puško.

Okoliščine smrti Sare Veber pa so policisti preiskovali vse od tragičnega dogodka. Sprva je preiskava potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, štiri leta po dogodku pa so celjski kriminalisti Abramova konec aprila letos kazensko ovadili.

Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja lani zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način.

Obsojen tudi skupaj z Julijo Adlešič

V septembru pa ga je za krivega skupaj z zdajšnjo partnerico Julijo Adlešič spoznalo ljubljansko okrožno sodišče v medijsko odmevni zadevi odrezana roka. Adlešičevi je prisodilo dve leti zapora, Abramovu pa tri. Oba sta napovedala pritožbo.