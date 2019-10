Prijateljica o Juliji: Bila je krasna punca, dokler ni spoznala Abramova #video

"Juliji sporočam, da jo imamo radi in jo pozivam, naj na sodišču pove, kaj se je v resnici dogajalo," je dejala Klara Simetinger. Foto: osebni arhiv Sebastien Abramov, prvoobtoženi v primeru, ki je pritegnil pozornost slovenske in svetovne javnosti, in glavni akter zavarovalniške goljufije z odrezano roko, danes stopa pred sodnika. Ločeno se sojenje začenja tudi njegovim staršem in njegovi 21-letni partnerici Juliji Adlešič, ki je bila zanj pripravljena žrtvovati zdravo zapestje. O svoji nekdanji prijateljici je posebej za Siol spregovorila Klara Simetinger.

"Julija je bila krasna punca, dokler se ji ni zgodilo nekaj groznega. Osnovno šolo je končala z odliko, bila je tudi pridna dijakinja. Dokler ni spoznala Abramova. Sošolcem je bila vedno pripravljena pomagati," je dejala Simetingerjeva.

Skupaj sta hodili na verouk, na pevske vaje in se sploh veliko družili. "Juliji sporočam, da jo imamo radi in jo pozivam, naj na sodišču pove, kaj se je v resnici dogajalo," je poudarila Simetingerjeva.

"Tudi njenim staršem je izjemno hudo"

Na vprašanje ali še obstaja možnost, da spet postaneta prijateljici, Simetingerjeva odgovarja, da vsi čakajo na sojenje.

"Nikoli se ne ve, bomo videli, kaj se bo dogajalo na sojenju in kako se bodo stvari odvijale v prihodnosti. V zaporu je nisem obiskovala, vsi čakamo na sojenje. Sem pa v stalnem stiku z njenimi starši, tudi njim je izjemno hudo. Mislili so, da so ji dali prosto pot v želeno svobodo in ji ponudili najboljše, a obrnilo se je v nasprotno smer. Upam, da se bo razsodilo, kot je treba," je še dejala Simetingerjeva.

Julijo lahko v priporu obiskujeta le brat in sestra, že mesece pa zavrača srečanje s svojimi starši, ki ob začetku sodnega procesa spet podoživljajo družinsko tragedijo, zato sojenja ne bodo spremljali. Medtem Abramov javnost iz celice razburja z zgodbo o denarju, ki naj bi ga skril v Avstriji. Spomnimo, najprej je državi ponujal milijonsko varščino, nato pa še donacijo za bolnega dečka Krisa.

Julija še vedno vztraja, da je šlo za nesrečo

Julija, ki je še danes zaprta na Igu, vztraja, da je šlo za nesrečo. K rezanju roke naj bi jo prepričal Abramov, ki je na sojenje čakal v priporu na Povšetovi, od koder po navedbah psihiatra Dragana Teržiča še naprej manipulira tako z Julijo kot ostalimi vpletenimi.

"Kaže določene znake narcisoistične in disocialne strukture. Da je zelo prepoznaven, se ga zelo upošteva, ima občutek, da je nekaj posebnega, da je kot takšen tudi prepoznan," ocenjuje psihiater Dragan Terzič. Izvedenki v obtožnici ugotavljata, da Abramova "zaznamuje egocentričnost in odsotnost sposobnosti vživljanja v čustva drugih". Nagnjen naj bi bil tudi k patološkemu laganju.

Dvorišče hiše v Velikem Osolniku pri Velikih Laščah je bilo januarja prizorišče okrutnega in premišljenega dejanja, saj si je komaj 21-letna Julija Adlešič tu odrezala roko. Foto: Planet TV

Stike s starši naj bi Julija zavračala zaradi Abramova

Abramov je Julijo izoliral tudi od staršev, saj hči z njimi še naprej zavrača vse stike. "Onemoglo poslušava in čakava na sodbo, težki občutki se vračajo in odpirajo rane. Za naju je to prevelik šok, zato na sojenju raje ne bova prisotna," je sporočila Julijina mama, ki se prav zaradi hčerke noče več javno izpostavljati.

S premišljeno goljufijo sta Julija in Abramov pri kar petih zavarovalnicah poskušala pridobiti 1.217.950 evrov odškodnine, ki bi jih verjetno res prejela, če bi Julija postala invalidka.

Zavarovalniški detektiv ima trdne dokaze o prevari

Zavarovalniški detektiv ima v rokah trdne dokaze, da je šlo za naklepno dejanje, a sodišče lahko razsodi tudi drugače. "Več elementov je, med drugim tudi to, da je roka ostala na kraju dogodka. Če želi nekdo, da se ga odpelje v bolnišnico in pusti roko tam, pa potem poskus zamrzovanja roke, da bi odpadla, vse to skupaj kaže, da verjetno ni možnosti, da bi obstajala pravna podlaga ali možnost izplačila v tem škodnem primeru," je dejal zavarovalniški detektiv Boris Peršak.

Za zavarovalniško goljufijo je predvidena kazen zapora do osem let, a to ni edina kazen, ki visi nad Abramovim. Pravnomočno je obsojen zaradi goljufije, sodijo mu zaradi nevračila posojila, 30 let zapora pa mu grozi zaradi naklepnega umora nekdanje partnerke Sare Veber.