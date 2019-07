Celjsko sodišče sklenilo uvesti preiskavo v zadevi Abramov

Celjsko sodišče je odločilo tudi glede predloga obrambe za izločitev dokazov. Sodišče je predlog zavrnilo, obramba pa se je zoper sklep pritožila. Kot je pojasnil Pavčič, je namreč sodišče brez obrazložitve odstopilo od ustaljene sodne prakse vrhovnega sodišča, kar po mnenju obrambe predstavlja kršitev ustavne pravice do enakega varstva pravic.

Obramba se je pritožila tudi na sklep celjskega sodišča o uvedbi pripora. "Obrazložitev glede pripora je pavšalna, pomanjkljiva, saj ne obrazloži subjektivnih elementov za ponovitveno nevarnost in begosumnosti," je razloge za pritožbo pojasnil odvetnik Pavčič. Obe pritožbi je obramba vložila v torek.

Trdi, da je šlo za nesrečo

Tragični dogodek, zaradi katerega je umrlo Abramovo tedanje dekle Sara Veber, se je pred dobrimi štirimi leti zgodil v hiši njenih staršev v okolici Žalca. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek vseskozi opisoval kot nesrečo, ki da se je zgodila, medtem ko je čistil puško.

Pri takšni razlagi je vztrajal tudi v podanem zagovoru pred preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Celju 24. junija letos. Takrat je sodišče na predlog tožilstva odredilo enomesečni pripor za Abramova. Odločitev o tem priporu trenutno sicer miruje zaradi tega, ker je Abramov že v priporu v Ljubljani zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo z odrezano roko. Ljubljansko okrožno sodišče je za Abramova pripor v tej zadevi nazadnje podaljšalo do 6. avgusta letos.

V primeru, da bi bil ta pripor odpravljen, bi stopila v veljavo odločitev celjskega preiskovalnega sodnika o odreditvi enomesečnega pripora. Zoper to odločitev pa se je, kot omenjeno, obramba v torek pritožila.

Okoliščine smrti Sare Veber so policisti preiskovali vse od tragičnega dogodka pred štirimi leti. Sprva je preiskava potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, štiri leta po dogodku pa so celjski kriminalisti Abramova konec aprila letos kazensko ovadili.



Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja letos zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.



Abramov je sicer zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo z odrezano roko, v priporu v Ljubljani od 7. marca letos. Zoper njega pa teče tudi postopek pred Okrajnim sodiščem v Žalcu zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove. Ta sodni postopek bo ponovno stekel predvidoma oktobra, saj je sodišče primer zaradi kadrovskih sprememb dodelilo novemu sodniku.