Abramov pred sodnika, grozi mu do 30 let zapora

Tragični dogodek se je pred dobrimi štirimi leti zgodil v hiši staršev pokojne Vebrove. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek vseskozi opisoval kot nesrečo, ki da se je zgodila, medtem ko je čistil puško.

Okoliščine smrti so policisti ves čas intenzivno preiskovali. Preiskava je sprva potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, a so se pokazale določene okoliščine, ki nakazujejo na morebitno storitev naklepnega kaznivega dejanja.

Grozi mu do 30 let zapora

Tako so štiri leta po dogodku celjski kriminalisti Abramova konec aprila letos kazensko ovadili, celjsko tožilstvo pa je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja letos zaradi utemeljenega suma, da je storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.

Na današnjem zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom celjskega sodišča, ki je sicer zaprto za javnost, bo Abramov podal pisni zagovor, je povedal njegov odvetnik Žiga Podobnik.

Abramov je sicer od 7. marca letos v priporu v Ljubljani zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo zaradi odrezane roke. Abramov je eden od štirih osumljenih, ki so pri petih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter nato zahtevali odškodnino, ko si je 21-letnica januarja letos domnevno namerno odrezala roko nad zapestjem.

Abramovu pripor podaljšali do začetka avgusta

Ljubljansko okrožno sodišče je Abramovu v tej zadevi nazadnje pripor podaljšalo še do 6. avgusta letos. Do takrat je pričakovati, da bo tožilstvo vložilo obtožnico. Abramov in prav tako priprta 21-letnica naj bi po poročanju nekaterih medijev za izpustitev iz pripora najprej ponudila en milijon evrov varščine, po zavrnitvi te ponudbe pa naj bi bila pripravljena plačati še več.

Zoper Abramova sicer teče sodni postopek tudi pred Okrajnim sodiščem v Žalcu, kjer mu sodijo zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove. Nadaljevanje obravnave v tej zadevi je bilo predvideno v sredo, 26. junija, a ker je medtem sodišče primer zaradi kadrovskih sprememb dodelilo novemu sodniku, je bila sredina obravnava preklicana in se bo predvidoma nadaljevala po sodnih počitnicah.