Abramov se je družil s policisti, a tajni sodelavec ni bil #video

Naj bi pa imel 29-letni Abramov (pred preimenovanjem se je imenoval Sebastjan Colarič) nekaj prijateljev med policisti, je v sredo dejal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Celje Milan Vogrinec.

Družil naj bi se tudi z vodjo enega od ljubljanskih policijskih okolišev. Ta na naša včerajšnja vprašanja o njunem odnosu do objave članka ni odgovoril.

Izdajal se je za kriminalista, posedoval več kosov orožja

Abramov se je občasno izdajal za kriminalista. Tako se je predstavil tudi staršem 21-letnice, ki si je odrezala zapestje in zaradi česar Ambramova in 21-letnico sumijo zavarovalniške goljufije.

Na Policijski upravi Ljubljana so nam potrdili, da so pridobili informacijo, "da se je osumljeni včasih določenim osebam izdajal za diplomanta visoke policijske varnostne šole, včasih pa tudi za kriminalista. V teh stikih naj bi tudi pokazal izkaznico, ki naj bi potrjevala njegove navedbe." Kot so še dodali, po do zdaj zbranih obvestilih ne gre za službeno izkaznico policije.

Legalno je posedoval tudi več kosov varnostnega orožja, saj mu je očitno uspelo dokazati, da je bila njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da je potreboval orožje.

Uspešno manipuliral z bližnjimi

Kot poudarjajo mnogi, naj bi Abramov zelo uspešno manipuliral z bližnjimi. Tudi starši Sare Veber, ki je umrla pod streli, ko naj bi Ambramov pri čiščenju sprožil puško, so najprej verjeli, da gre za nesrečo. "Midva sva v resnici ves čas mislila, da je bila nesreča, kljub temu da je bil goljuf. Nisva mogla dojeti, da bi lahko to naredil v naši hiši, v najini dnevni sobi, najini hčerki," je v sredo za Planet pripovedoval Sarin oče Rudi Veber.

Video: Planet TV

"Pravi inteligentni psihopat"

"To je v resnici pravi inteligentni psihopat. Igral je, da se s Saro v hiši nista nikdar sprla. Vedno je bil nasmejan, čeprav sva, zdaj ko v zadnjih mesecih sestavljava mozaik, res opažala, da pri Sari ni bilo več tistega nasmeha in da se je zelo zaprla vase," je razlagal Veber.

Starši sumijo, da ga je hotela zapustiti, on pa je sklenil peklenski načrt in se ji maščeval. "Opozarjala ga je, ker naj bi sodeloval z neko podzemno organizacijo, in mu govorila, naj odneha ali pa ga bo prijavila policiji. Menim, da se je zato tako odločil," je ugotavljal Veber.

Obsojen goljuf

Abramov, ki je v priporu - sumijo ga umora in zavarovalniške goljufije -, je bil zaradi goljufije že obsojen na pogojno kazen šestih mesecev s preizkusno dobo dveh let pod pogojem, da oškodovancu vrne 4.000 evrov.

Hkrati si je tudi od Sarine matere izposodil 18 tisoč evrov, vrnil pa jih je le tisoč. Vse to se je dogajalo po smrti 24-letne Sare Veber. Policija ga je tudi v tem primeru kazensko ovadila.

