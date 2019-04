Oče Sare Veber: To je pravi inteligentni psihopat, naj se cvre v peklu! #video

Sebastien Abramov naj bi umoril svoje nekdanje dekle, sumijo policisti. Za 24-letno Saro Veber je bil usoden strel iz puške. Sprva so tudi njeni starši menili, da je šlo za nesrečo, a po štirih letih preiskovanja sumljive smrti so policisti Abramova zdaj ovadili zaradi suma umora. Sarini starši o tem, da je šlo za nesrečo, že tedne ne verjamejo več. Želijo si zadoščenja. "Naj se cvre v peklu," je dejal Rudi Veber, ki pravi, da je Abramova sprejel kot lastnega sina.

Ravno zadnja Abramova goljufija, v kateri si je njegovo sedanje dekle odžagalo roko, je v povsem novi luči prikazala okoliščine Sarine smrti. Ob tragičnem dogodku je bila z njim sama v sobi. Strel pa se iz puške, ki naj bi jo Sebastien Abramov (nekoč Sebastjan Colarič) ravno takrat čistil, očitno ni sprožil po nesrečnem spletu okoliščin, sumijo policisti.

Starši verjamejo, da je Abramov Saro ubil, ker ga je želela zapustiti

Že vse od Sarine smrti je dom Vebrovih na Pernovem pri Žalcu zavit v črnino. Povsem običajen dan se je 15. marca 2015 v hipu spreobrnil v tragedijo. Ta je za vselej spremenila življenje Sarinim staršem, Nadi in Rudiju Vebru, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

Nado Veber je ovadba za umor povsem strla, očetu pa se vedno bolj dozdeva, da je Abramov njegovo hčerko ubil zato, ker ga je hotela zapustiti.

"Bolečina, ki smo jo čutili ob tragediji pred štirimi leti, je nekaj povsem drugega, kot je bolečina, ki jo čutimo sedaj," je pripovedoval oče ustreljenega dekleta, ki je Abramova sprejel kot lastnega sina.

Foto: Mediaspeed

"To je v resnici pravi inteligentni psihopat"

"Midva sva v resnici ves čas mislila, da je bila nesreča, kljub temu da je bil goljuf. Nisva mogla dojeti, da bi lahko to naredil v naši hiši, v najini dnevni sobi, najini hčerki," je pripovedoval Rudi Veber.

Strti starši so se ujeli v mrežo Abramova, zloglasnega 29-letnika, ki naj bi imel močne prepričevalne sposobnosti.

"To je v resnici pravi inteligentni psihopat. Igral je, da se s Saro v hiši nista nikdar sprla. Vedno je bil nasmejan, čeprav sva, zdaj ko v zadnjih mesecih sestavljava mozaik, res opažala, da pri Sari ni bilo več tistega nasmeha in da se je zelo zaprla vase," je razlagal Veber.

Starši sumijo, da ga je hotela zapustiti, on pa je sklenil peklenski načrt in se ji maščeval. "Opozarjala ga je, ker naj bi sodeloval z neko podzemno organizacijo, in mu govorila, naj odneha ali pa ga bo prijavila policiji. Menim, da se je zato tako odločil," je ugotavljal Veber.

Ne verjamejo več, da je šlo za nesrečo

Da se je v njihovi hiši zgodila nesreča med čiščenjem orožja, starši pokojnega dekleta že nekaj tednov ne verjamejo več.

"Po tistem je rekel, da se mu je puška zatikala, da nekaj ni bilo prav. A tega ni omenil nikoli prej. Tudi policija je to preverila in ugotovili so, da je bila puška popolnoma brezhibna," je razložil Veber. Petnajsti marec 2015 je datum, ko se je staršem življenje obrnilo na glavo.

Še vedno so pretreseni tudi sosedje in drugi vaščani. "Tako živo se spomnim tega. Res je bilo hudo takrat. Res smo vsi mislili, da je bila nesreča. Zdaj, po toliko letih se vidi, da ni bila," je razložil sosed Vinko Jelen.

Danes si starši želijo zadoščenja. "Če je kaj boga, naj se cvre v peklu, nič drugega," je dejal Veber, ki ga vse še toliko bolj obremenjuje, saj je Abramova sprejel kot svojega sina in mu zaupal, ker je bil tako dober igralec.

Okoliščine nakazovale, da je šlo za naklepno dejanje



Preiskava dogodka, ki se je zgodil 15. marca 2015, je šla najprej v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, vendar so se v nadaljevanju pokazale določene okoliščine, ki so nakazovale na morebitno storitev naklepnega kaznivega dejanja.



Kriminalisti se niso mogli sprijazniti, da bi res šlo za nenaklepno kaznivo dejanje, hkrati pa niso imeli dovolj dokazov. Kot je pojasnil Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto Policijske uprave Celje, so menili, da bi bilo narobe, če bi dogodek obravnavali zgolj kot nenaklepno dejanje iz malomarnosti. Zdaj pa so zbrali dokaze in podali ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja - umora. Za to dejanje je zagrožena kazen do 30 let zapora.