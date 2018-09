Šiškova Štajerska varda: kdo v Sloveniji sploh lahko nosi orožje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so v javnost prišli posnetki urjenja zamaskiranih moških z orožjem, ki jih vodi Andrej Šiško, je policija potrdila sum, da gre za več kaznivih dejanj, med drugim so ta povezana z orožjem. V Sloveniji je bilo sicer leta 2017 nekaj več kot 41 tisoč lastnikov orožja, registriranega orožja pa več kot 135 tisoč kosov. Okoli 5.500 ljudi lahko orožje iz varnostnih razlogov vedno nosi s seboj.

Šiško je dejal, da gre za prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske, imenovano Štajerska varda. Po lastnih besedah naj bi bil njen poveljnik. Policija sumi, da gre pri tem za več kaznivih dejanj.

Šiško je med drugim dejal, da se člani skupine ne bodo pustili razorožiti. "Posamezniki tega orožja nimajo doma, nimajo se česa bati. Ko pa bomo mi na terenu kot enota, formacija Štajerske varde, bomo imeli vsi orožje," je dejal Šiško.

Šiško: Po stari pravdi imamo pravico do nošenja ali uporabe orožja tudi mi

Na vprašanje, ali je strelno orožje, ki ga imajo pripadniki enote, pridobljeno zakonito, je odgovoril: "V zgodovini je bila vedno osnovna stvar svobodnega človeka, da ima vsak pravico do nošenja ali uporabe orožja. Če mu kdo to pravico omejuje, pomeni, da ni svoboden. Po stari pravdi imamo to pravico tudi mi."

V Sloveniji več kot 41 tisoč lastnikov orožja

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo leta 2017 v Sloveniji nekaj več kot 41 tisoč lastnikov orožja, registriranega orožja pa več kot 135 tisoč kosov. Številke so vsako leto višje za nekaj odstotkov.

Od teh okoli 41 tisoč lastnikov ima dovoljenje za nošenje orožja približno 28 tisoč oseb. Od tega je največ lovcev, in sicer več kot 20 tisoč. Nekaj več kot 3.600 lastnikov orožja tega uporablja za šport, zaradi varnosti pa ga lahko s sabo nosi okoli 5.500 ljudi.

V Sloveniji lahko orožje zaradi varnosti s seboj nosi okoli 5.500 oseb. Foto: Reuters

Nošenje orožja po slovenskem zakonu o orožju pomeni, da ima posameznik orožje, pripravljeno za uporabo, pri sebi.

Posameznik sme nositi orožje, če ima pri sebi orožni list, oziroma ga sme prenašati, če ima pri sebi ustrezno drugo orožno listino in listino o istovetnosti, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s fotografijo, piše v zakonu.

Da lahko zaprosi za izdajo orožnega lista, mora oseba, ki je dobila nabavno dovoljenje, pri upravnem organu prijaviti nakup orožja, registrirati orožje in nato zaprositi za izdajo orožne listine.

Za posedovanje orožja je potreben upravičen razlog

Slovenija spada med države z restriktivno politiko posedovanja orožja. Kdor želi posedovati orožje, mora po zakonu o orožju imeti za to upravičen razlog:

dokazati mora, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za zagotovitev te potreboval varnostno orožje;

predložiti mora dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu;

biti mora član strelske športne organizacije;

imeti mora dokaze o podaritvi ali dedovanju orožja ali

imeti dovoljenje za zbiranje orožja.

Dovoljenje za nakup orožja in streliva lahko dobi le oseba:

ki je dopolnila 18 let,

v zvezi s katero ni zadržkov javnega reda (ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja ali prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja),

ki je zanesljiva (ji ni bila odvzeta poslovna sposobnost, ni odvisnik od alkohola ali mamil),

ki ima opravljen zdravniški pregled in

ki je opravila preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Vlogo za izdajo orožne listine posameznik vloži na upravni enoti, kjer ima stalno prebivališče. A tudi z orožnim listom v roki posameznik ne more prosto izbirati, katero orožje si bo kupil.

Komu se dovoljenja za nabavo orožja po zakonu ne izda?

Če oseba izpolnjuje vse pogoje, pa zakon predvideva tudi izjeme, zaradi katerih se osebi, ne glede na opisano, dovoljenja za nabavo orožja ne izda.

Izjeme so zadržki javnega reda, nezanesljivost ali uveljavitev pravice do ugovora vesti po posebnih predpisih.

Zadržki javnega reda, ki jih opredeljuje zakon:

če je posameznik pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

če je posameznik s pravnomočno odločbo obsojen za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.

Andrej Šiško je zaradi poskusa umora leto in deset mesecev preživel v zaporu. Foto: STA

Andrej Šiško je leta 1992 pristal v priporu, saj je bil obsojen poskusa umora, nastavljanja eksplozivne naprave pod avtomobil Milana Klementa, pri čemer naj bi mu pomagal predsednik SNS Zmago Jelinčič.

Štirinajst let pozneje je bil pravnomočno obsojen na leto in deset mesecev zaporne kazni. V zapor v Rogozi je odšel septembra 2008, ko so med predvolilnim soočenjem ponj prišli policisti.

Kdaj pa je posameznik zanesljiv?

Po zakonu o orožju je posameznik zanesljiv, če se na podlagi ugotovljenih dejstev lahko sklepa, da orožja ne bo zlorabljal ali ga neprevidno, nestrokovno ter malomarno uporabljal in shranjeval oziroma ga prepuščal osebi, ki ni upravičena do posesti orožja, pravi zakon o orožju.

Posameznik v nobenem primeru ni zanesljiv, če:

je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, zaradi katerega je neprimeren za posedovanje oziroma ukvarjanje z orožjem ali je od njega mogoče pričakovati, da bo orožje zlorabil;

mu je bila odvzeta poslovna sposobnost;

je odvisen od alkohola ali mamil;

okoliščine, v katerih živi, kažejo, da ni primeren za posedovanje orožja.

Vsak, ki poseduje varnostno orožje, mora imeti tudi potrdilo o zdravniškem pregledu, pri pooblaščeni organizaciji ali pri drugih državnih organih mora opraviti preizkus znanja o ravnanju z orožjem ali pa mora biti član lovske družine oziroma imeti opravljen lovski izpit oziroma biti varnostnik, ki je prav tako opravil preizkus znanja.