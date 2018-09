Prisega Štajerske varde: Čakali bomo, da zapiha divja burja, ki jo bomo zajahali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so splet preplavile fotografije postroja oborožene enote, ki jo vodi Andrej Šiško, se je zdaj na spletu pojavil še videoposnetek prisege tako imenovane Štajerske varde.

Video: Facebook/Slovenka TV

"Pozdravljeni Štajerski vardi, pripadniki prostovoljne obrambne skupine svobodnih ljudi dežele Štajerske. V čast mi je, da ste se svobodno odzvali klicu domovine in ste danes zbrani tukaj. Vi ste tisti svobodni ljudje na Štajerskem, ki se očitno zavedate, da imamo mi pravico in dolžnost narediti vse, kar je v naši moči, za obrambo naših najdražjih in naših domov," je Šiško nagovoril postrojeno enoto.

Šiško: Na koncu bo nastala Slovenska varda

Napovedal je ustanovitev novih vard tudi v drugih zgodovinskih slovenskih deželah in nato njihovo združitev v Slovensko vardo. "Takrat bomo pripravljeni. Potem bomo samo čakali, da zapiha divja burja, ki jo bomo zajahali," je dejal svojim vojščakom, nakar so vzklikali "od zmage, do zmage, naprej".

Vardo ustanovili že lani

Andrej Šiško je včeraj potrdil, da je poveljnik oborožene formacija Štajerska varda.

"Štajersko vardo smo ponovno ustanovili že lani 24. junija, a takrat noben medij o tem ni hotel poročati. Varda je stara slovenska beseda za stražo. Neka dežela mora imeti tudi oborožene formacije, ki so sposobne zagotoviti red in mir ter nadzirati meje te dežele. To nima nobene zveze s pravnim redom Republike Slovenije. Skupina je ustanovljena zunaj tega pravnega reda, a z njim ni v nasprotju," je poudaril.

V primeru ogroženosti se bodo odzvali

Pripadnikov oborožene skupine, ki jo vodi, je nekaj sto, zatrjuje. Odzvali se bodo, če bo neposredno ogrožena "naša dežela, naša domovina, naš narod. So grožnje, s katerimi se že soočamo. Nikakor ne bomo dovolili, da se pri nas zgodi nemški scenarij, zato bomo zadeve zaustavili že prej."