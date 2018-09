Politiki o Štajerski vardi: Nedopustno, nesprejemljivo, zavržno, trik globoke države ...

Parlamentarne stranke smo povprašali, kakšno je njihovo stališče do oblikovanja oborožene formacije, ki jo vodi Andrej Šiško. Do zdaj so nam odgovore poslali le iz LMŠ in SD.

“Za Socialne demokrate je tovrstno ustanavljanje paravojaških formacij z oboroženimi pripadniki absolutno nedopustna oblika delovanja državljanov, ki jih ostro obsojamo in zavračamo. Od pristojnih organov pričakujemo, da takšne oblike združevanja, ki so za demokratično Republiko Slovenijo škodljive in nevarne, obravnavajo z ničelno toleranco,“ so sporočili iz SD.

Predsednik vlade in stranke LMŠ Marjan Šarec pa je poudaril: "Dejanje ocenjujem kot nedopustno. Dejanje, ki ga je potrebno najostreje sankcionirati. Ve se, kdo edino zakonito skrbi za obrambo države." Kot je še dodal na Twitterju, so pripadnice in pripadniki obrambno-varnostnih struktur Slovenije edini zakoniti varuhi države. "Vsak drug 'postroj' je nezakonit in spodkopava ustavno-pravni red," je dodal.

Prvak SDS Janez Janša pa je na Twitterju pozornost, ki jo je dobilo omenjeno dogajanje, komentiral z besedami: "Že večkrat ponovljen trik globoke države. Sodelujejo vsi kot pri IranNLBgate, od predsednika republike do mainstream medijev." V enem od svojih tvitov je Janša še zapisal: "Za Šiškom stoji ZZB. Včasih zamaskirano, včasih javno."

"Oboroževanje in urjenje uniformiranih skupin izven pristojnosti slovenskih oboroženih sil je za demokratično državo nesprejemljivo in je v nasprotju z ustavnim redom Republike Slovenije," je na Twitterju zapisal predsednik NSi Matej Tonin.

Ministrica za notranje zadeve v odhajajoči Cerarjevi vladi Vesna Györkös Žnidar, ki prihaja iz vrst SMC, ocenjuje, da je nedopustno in izredno problematično kakršnokoli oblikovanje vzporednih oboroženih struktur, izražanje sovraštva in pozivanje k nespoštovanju ustave in nacionalne zakonodaje. "Tovrstna dejanja so skrajno zavržna in vredna največjega obsojanja," meni.

Predsednik republike Borut Pahor je izrazil veliko zaskrbljenost zaradi obstoja oborožene skupine Štajerska varda. Po njegovem je popolnoma nesprejemljivo oblikovanje oborožene skupine, ki naj bi po besedah vodje skupine "zagotavljala red in mir ter nadzirala mejo države". Od pristojnih organov pričakuje, da bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.

Po mnenju predsednika odhajajoče vlade Mira Cerarja pa gre za absolutno nedopustno početje, ki po nepotrebnem vzbuja strah in širi sovraštvo.