Andrej Šiško potrdil: Sem vodja oborožene skupine Štajerska varda #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Drži, da sem jaz na fotografijah. To ni paravojaška enota, ampak prostovoljna obrambna skupina svobodnih ljudi dežele Štajerske, imenovana Štajerska varda. Jaz sem njen poveljnik," nam je o fotografijah in videoposnetkih enot oboroženih zamaskiranih moških, ki so zaokrožile po spletu, povedal Andrej Šiško.

"Štajersko vardo smo ponovno ustanovili že lani 24. junija, a takrat noben medij o tem ni hotel poročati. Varda je stara slovenska beseda za stražo. Neka dežela mora imeti tudi oborožene formacije, ki so sposobne zagotoviti red in mir ter nadzirati meje te dežele. To nima nobenega zveze s pravnim redom Republike Slovenije. Skupina je ustanovljena zunaj tega pravnega reda, a z njim ni v nasprotju," je poudaril.

Foto: Facebook

"Pripadnikov oborožene skupine je nekaj sto"

Kot pravi Šiško, formacija ni nikakor povezana s politično stranko Zedinjena Slovenija, ki jo prav tako vodi on. Pripadnikov oborožene skupine, ki jo vodi, je nekaj sto, zatrjuje. Odzvali se bodo, če bo neposredno ogrožena "naša dežela, naša domovina, naš narod. So grožnje, s katerimi se že soočamo. Nikakor ne bomo dovolili, da se pri nas zgodi nemški scenarij, zato bomo zadeve zaustavili že prej." Foto: Facebook

Napovedal nastanek štirih novih skupin

Napovedal je, da bodo ustanovili oborožene enote tudi v preostalih slovenskih zgodovinskih deželah, torej na Kranjskem, Koroškem, v Prekmurju in na Primorskem.

Na vprašanje, ali je strelno orožje, ki ga imajo pripadniki enote, pridobljeno zakonito, je odgovoril: "V zgodovini je bila vedno osnovna stvar svobodnega človeka, da ima vsak pravico do nošenja ali uporabe orožja. Če mu kdo to pravico omejuje, pomeni, da ni svoboden. Po stari pravdi imamo to pravico tudi mi."

Foto: Facebook

Za pojasnila v zvezi s Šiškovo oboroženo formacijo smo se obrnili tudi na policijo in Slovensko vojsko. Odgovore še čakamo.

Foto: Facebook

Andrej Šiško je lani kandidiral tudi za predsednika republike. Dobil je 16.636 glasov oziroma 2,21 odstotka.

Foto: Facebook