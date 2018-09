Pahor zaskrbljen: Oblikovanje oborožene skupine je nesprejemljivo #foto #video

Slovenija je varna država, v kateri ni nikomur, ki ni za to pooblaščen, potrebno in dovoljeno samovoljno in protipravno skrbeti za varnost države in njenih meja, meni predsednik države Borut Pahor.

Oblikovanje oborožene skupine, za katero stoji Andrej Šiško, je popolnoma nesprejemljivo, meni predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. "Slovenija je varna država, v kateri ni nikomur, ki ni za to pooblaščen, potrebno in dovoljeno samovoljno in protipravno skrbeti za varnost države in njenih meja," dodaja.

Na družbenih omrežjih so zaokrožili fotografije in videoposnetki oboroženih in zamaskiranih moških enot. Kot je za Siol.net potrdil Andrej Šiško, sicer predsednik društva Hervardi in stranke Zedinjena Slovenija, je sam poveljnik skupine. "To ni paravojaška enota, ampak prostovoljna obrambna skupina svobodnih ljudi dežele Štajerske, imenovana Štajerska varda," je dodal. Šiško sicer poudarja, da ta formacija nima nobene zveze s pravnim redom Republike Slovenije. "Skupina je ustanovljena zunaj tega pravnega reda, a z njim ni v nasprotju," je povedal.

Pripadnikov oborožene skupine, ki jo vodi, je nekaj sto, je razkril. Odzvali se bodo, če bo neposredno ogrožena "naša dežela, naša domovina, naš narod. So grožnje, s katerimi se že soočamo. Nikakor ne bomo dovolili, da se pri nas zgodi nemški scenarij, zato bomo zadeve zaustavili že prej."

Pahor zaskrbljen, pričakuje ukrepanje

Na oblikovanje formacij se je odzval tudi predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Kot so sporočili iz njegovega kabineta, predsednik izraža veliko zaskrbljenost zaradi obstoja skupine. Po njegovem mnenju je popolnoma nesprejemljivo oblikovanje oborožene skupine, ki naj bi po besedah vodje skupine "zagotavljala red in mir ter nadzirala mejo države". Pahor od pristojnih organov pričakuje, da bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.

"Slovenija je varna država. Za mir skrbijo ustrezne ustanove in organi."

Slovenija je svobodna država, v kateri vsakdo lahko izpove svoje stališče, vendar je pri tej svobodi omejen z enako svobodo drugega, dodaja predsednik države. "Predsednik prav tako poudarja, da je Slovenija varna država, v kateri ni nikomur, ki ni za to pooblaščen, potrebno in dovoljeno samovoljno in protipravno skrbeti za varnost države in njenih meja. Republika Slovenija ima ustrezne ustanove in organe, ki skrbijo za zagotovitev miru, varnosti in nadzor državne meje in svoje delo dobro opravljajo," dodaja.

Foto: Facebook

S formiranjem skupine in posnetki je seznanjena tudi policija, ki je že začela izvajati ukrepe. Preiskujejo sume številnih kaznivih dejanj, tudi javno spodbujanje sovraštva nasilja ali nestrpnosti, kaznivih dejanj zoper človečnost in zoper suverenost države.