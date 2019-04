Smrt nekdanjega dekleta: zakaj so policisti za ovadbo Abramova potrebovali štiri leta?

Celjski kriminalisti so se pri pridobivanju dokazov povezovali tudi s tujimi varnostnimi organi in evropskim policijskim uradom Europolom.

Celjski kriminalisti so se pri pridobivanju dokazov povezovali tudi s tujimi varnostnimi organi in evropskim policijskim uradom Europolom. Foto: Ana Kovač

"To je bila ena najzahtevnejših preiskav," je o podrobnostih ovadbe 29-letnega Sebastiena Abramova zaradi smrti njegovega 24-letnega dekleta pred štirimi leti povedal Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto Policijske uprave Celje. Ključne informacije za ovadbo so policisti dobili po nedavnem poskusu zavarovalniške goljufije, zaradi katerega je Abramov danes v priporu.

Celjski kriminalisti so predstavili podrobnosti ovadbe 29-letnega Sebastiena Abramova zaradi suma umora Sare Weber pri čiščenju polavtomatske puške pred štirimi leti. Policisti do zdaj niso bili prepričani, ali je šlo za nesrečo (Abramov je imel dovoljenje za orožje) ali za naklepno kaznivo dejanje.

Okoliščine nakazovale, da je šlo za naklepno dejanje

Preiskava dogodka, ki se je zgodil 15. marca 2015, je najprej potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, vendar so se v nadaljevanju pokazale določene okoliščine, ki so nakazovale na morebitno storitev naklepnega kaznivega dejanja.

Kriminalisti se niso mogli sprijazniti, da bi res šlo za nenaklepno kaznivo dejanje, hkrati pa niso imeli dovolj dokazov. Kot je pojasnil Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto Policijske uprave Celje, so ocenjevali, da bi bilo narobe, če bi dogodek obravnavali zgolj kot nenaklepno dejanje iz malomarnosti. Zdaj pa so zbrali dokaze in podali ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja - umora. Za to dejanje je zagrožena kazen do 30 let zapora.

"Prej zmanipulirana oseba je pojasnila nove okoliščine"

Zakaj so policisti torej potrebovali štiri leta? Kot je pojasnil Vogrinec, Abramov ni želel sodelovati s kriminalisti, ti pa v 80 razgovorih niso uspeli dobiti ključnih informacij, da bi dokazali njegov naklep.

"Abramov je uspešno manipuliral z bližnjimi in dogodek prikazoval kot nesrečo."

Po nedavnem razkritju goljufije z odrezano roko pa so policisti prišli do novih informacij. Kot je pojasnil Vogrinec, jim manjkajočega koščka v preiskavi niso zapolnile informacije v zvezi s konkretnim primerom zavarovalniške goljufije. Ta je bila očitno le povod, da je ena od vpletenih oseb povedala nekaj, kar je policiste prepričalo, da dogodek pred štirimi leti ni bil nesreča.

"Osumljeni je v preteklosti izvedel še eno kaznivo dejanje goljufije na škodo mame žrtve, ki ga je policija že obravnavala. Prej zmanipulirana oseba pa nam je zdaj pojasnila nove okoliščine."

Mati pokojne Sare je Abramovu pred smrtjo hčerke posodila 18 tisoč evrov, od tega ji jih je Abramov vrnil le tisoč.

Umor iz zahrbtnosti in koristoljubja

Vogrinec je pojasnil, da naj bi bila motiva Abramova za Sarin umor zahrbtnost in koristoljubje. Zahrbtnost zato, ker je dejanje storil v trenutku, ko žrtev tega ni mogla pričakovati. Koristoljubje pa, ker si je od mame žrtve že prej sposodil večjo vsoto denarja. "Verjetno je tudi v nadaljevanju nameraval imeti korist," je povedal celjski kriminalist.

Na koristoljubje pa kaže dejstvo, da mu je mama pokojne posodila večjo vsoto denarja pod pretvezo, da ga potrebuje za določene stvari, kar se je v nadaljevanju izkazalo za neresnično. To kaže, da bi po vsej verjetnosti nadaljeval s pridobivanjem protipravne koristi.

Obravnavani primer suma umora naj ne bi bil povezan z željo po zavarovalnini, kot je bilo to v nedavno razkritem primeru z odrezano roko.

21-letnica si je nad zapestjem namerno odrezala roko

Osumljeni Abramov je sicer, kot je že uvodoma omenjeno, od začetka marca v priporu zaradi zavarovalniške goljufije. Bil je namreč eden od četverice osumljenih iz Ljubljane, ki so pri petih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter nato zahtevali odškodnino, ko si je 21-letnica namerno odrezala levo roko nad zapestjem. Zadeva je trenutno v fazi sodne preiskave.

Kot je pred časom pojasnil Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto Generalne policijske uprave, bi v primeru izplačila 21-letnica prejela nekaj več kot 383 tisoč evrov zavarovalnine in nekaj čez 3 tisoč evrov mesečne rente v obdobju desetih let do smrti. Če bi ji bila priznana stoodstotna invalidnost, pa bi dekle prejelo nekaj več kot milijon 200 tisoč evrov zavarovalnine.