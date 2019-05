Abramov, ki je v osebnem stečaju, naj bi ponujal milijon evrov varščine

29-letni Sebastien Abramov je skupaj z dekletom Julijo Adlešič v priporu zaradi domnevne zavarovalniške goljufije. Sumijo ju, da je Abramov nagovoril dekle, da si z žago odreže roko pri zapestju, ki pa so ji jo v kliničnem centru prišili nazaj.

Od 6. marca je Abramov v priporu, ki traja do 6. junija, po poročanju Dela pa naj bi 29-letnik sodišču poslal pismo, v katerem predlaga, da ju skupaj z Julijo izpustijo v zameno za milijon evrov. Abramov je pred časom razglasil osebni stečaj.

Po aferi odrezane roke vložila več odškodninskih zahtevkov

Foto: STA Abramov in njegovo dekle Julija sta v priporu zaradi suma zavarovalniške goljufije, saj sta pred dogodkom v januarju sklenila več zavarovalnih polic. Po nesreči sta vložila več odškodninskih zahtevkov v vrednosti približno milijon evrov, vendar so na zavarovalnici postali sumničavi, primer pa so prevzeli kriminalisti.

Po štirih letih ovaden za smrt nekdanjega dekleta

Sum zavarovalniške goljufije pa ni edini primer proti Abramovu. Celjski kriminalisti so ga aprila, štiri leta po dogodku, ovadili za smrt nekdanjega dekleta Sare Veber. Sumijo ga, da je pri čiščenju polavtomatske puške umoril nekdanje dekle.

Grozi mu 30 let zapora

Preiskava dogodka, ki se je zgodil 15. marca 2015, je najprej potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, vendar so se v nadaljevanju pokazale določene okoliščine, ki so nakazovale na morebitno storitev naklepnega kaznivega dejanja.

Foto: STA Kot je aprila dejal Milan Vogrinec, vodja oddelka za splošno kriminaliteto Policijske uprave Celje, so o vseh ugotovitvah preiskave sproti obveščali okrožno državno tožilstvo, ki je vseskozi usmerjalo predkazenski postopek, vendar po oceni tožilstva do pred kratkim ni bilo dovolj dokazov za podajo kazenske ovadbe za naklepno kaznivo dejanje.

Kriminalisti se niso mogli sprijazniti, da bi res šlo za nenaklepno kaznivo dejanje, hkrati pa niso imeli dovolj dokazov. Kot je pojasnil Vogrinec, so ocenjevali, da bi bilo narobe, če bi dogodek obravnavali zgolj kot nenaklepno dejanje iz malomarnosti. Zdaj pa so zbrali dokaze in podali ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja - umora. Za to dejanje je zagrožena kazen do 30 let zapora.

Še pred tem pa je bil Abramov obsojen na pogojno kazen, ker ni vrnil izposojenih štiri tisoč evrov, toži pa ga tudi mati Sare Veber, ki mu je posodila 18 tisoč evrov, vrnil pa ji je le tisočaka.