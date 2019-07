Abramovu bodo zaradi goljufije spet sodili predvidoma oktobra

Sebastien Abramov, ki ga sumijo umora nekdanjega dekleta leta 2015 v Pernovem pri Žalcu, naj bi dekletovi mami dolgoval 17 tisoč evrov posojila, ki ga je zanj vzela nekaj mesecev pred smrtjo hčerke. Celjski kriminalisti pa so Abramova kazensko ovadili, ker naj bi svoje nekdanje dekle umoril na zahrbten način in iz koristoljubja.

Vztraja, da ni umoril nekdanjega dekleta

Na zaslišanju pred celjskim preiskovalnim sodnikom je podal pisni zagovor, v katerem vztraja, da je šlo za nesrečo. Osumljeni, ki se je v času dogodka imenoval Sebastjan Colarič, je dogodek namreč vseskozi opisoval kot nesrečo, ki da se je zgodila, medtem ko je čistil puško.

V teh dneh bo celjski preiskovalni sodnik sprejel odločitev glede uvedbe sodne preiskave in predloga za izločitev dela dokazov. Celjsko tožilstvo je zahtevo za preiskavo vložilo 24. maja zaradi utemeljenega suma, da je Abramov storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Grozi mu do 30 let zapora.

V priporu zaradi zavarovalniške goljufije

Osumljeni je sicer od začetka marca v priporu zaradi zavarovalniške goljufije. Štirje osumljenci iz Ljubljane so namreč pri petih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter nato zahtevali odškodnino, ko si je 21-letnica, ki je tudi v priporu, namerno odrezala roko nad zapestjem.