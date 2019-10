Afera odžagana roka: sodišče Abramovu podaljšalo pripor

Ljubljansko okrožno sodišče je v zadevi odžagana roka Sebastienu Abramovu za dva meseca podaljšalo pripor, je povedal njegov odvetnik Mitja Pavčič. Po navedbah sodišča in odvetnika so Abramovu pripor, ki bi se mu iztekel danes, podaljšali zaradi ponovitvene nevarnosti.

Prejšnji sklep o podaljšanju pripora za Sebastiena Abramova, ki naj bi imel tudi ruski potni list, je bil izdan drugega avgusta. Zaradi ponovitvene nevarnosti in po tem, ko je vrhovno sodišče razveljavilo sklep o odreditvi pripora, je sodišče v petek dekletu Abramova Juliji Adlešič, ki si je v zavarovalniški goljufiji odrezala roko, prav tako spet podaljšalo pripor.

Zaradi zavarovalniške goljufije jim grozi do osem let zapora

Obtožnica, ki je bila vložena zadnji dan julija zaradi poskusa zavarovalniške goljufije z odžagano roko proti Adlešičevi, Abramovu ter njegovim staršem Tinki Huskić in Gorazdu Colariču, je medtem postala pravnomočna. Kot izhaja iz nje, so Adlešičeva, Abramov in Huskićeva obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni.

Marca letos je odjeknila zgodba Adlešičeve, ki si je januarja odrezala levo roko. Po mnenju tožilstva si je roko odrezala zato, da bi prejela visoko odškodnino od zavarovalnic. Adlešičeva je sicer trdila, da je šlo za nesrečo. Abramov je Adlešičevo življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji po pisanju medijev skupno pripadalo več kot 1,2 milijona evrov odškodnine.

Abramovu očitajo tudi umor nekdanjega dekleta

Abramova je sicer obtožnica doletela tudi zaradi suma, da je marca 2015 umoril svoje tedanje dekle Saro Veber. Zoper njega poteka postopek tudi pred žalskim okrajnim sodiščem, in sicer zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo ta mesec.