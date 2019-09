Obtožnica zaradi odžagane roke pravnomočna, Adlešičevi podaljšali pripor

Zadnji julijski dan je tožilstvo vložilo obtožnico zoper vse vpletene. Kot izhaja iz obtožnice, so Adlešičeva, Abramov in Huskić-Colaričeva obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufij, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni, so navedli mediji.

Ljubljansko okrožno sodišče je kmalu po tem Abramovu in Adlešičevi pripor podaljšalo za dva meseca.

Višje sodišče je v drugi polovici avgusta, po vloženi pritožbi, obema potrdilo podaljšanje pripora, saj da obstaja velika verjetnost, da bi dekle na prostosti z njegovo izdatno pomočjo poskušalo ušpičiti še kakšno neumnost, je takrat poročalo Delo. Za Adlešičevo so menili, da bi bila v primeru izpustitve na prostost pripravljena storiti karkoli za dosego protipravne premoženjske koristi, danes poročata časnika Delo in Slovenske novice.

Odvetnik: Razlogi za podaljšanje pripora diskriminatorni in pavšalni

Odvetnik Adlešičeve Boris Grobelnik je nedavno na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, v kateri je izpodbijal odrejeni pripor zaradi ponovitvene nevarnosti. Zapisal je, da so razlogi za podaljšanje pripora diskriminatorni in pavšalni. Po njegovem mnenju glede na veliko medijsko odmevnost zadeve, ki je znana vsem zavarovalnicam, vpletene osebe ne bi mogle več skleniti kakršnegakoli posla.

Vrhovno sodišče se je z argumenti odvetnika v četrtek strinjalo, razveljavilo pravnomočni sklep o podaljšanju pripora in zadevo poslalo v vnovično odločanje okrožnim sodnikom, od katerih so pričakovali prepričljivejšo obrazložitev, zakaj naj bi bil pripor neizogibno potreben ukrep. Med drugim so jih tudi vprašali, kakšna je možnost, da bi obdolženka na prostosti ponovila istovrstno kaznivo dejanje, ter na kakšen način bi lahko ogrozila varnost ljudi.

Tričlanski senat okrožnega sodišča se je v petek ponovno odločil za podaljšanje pripora zaradi ponovitvene nevarnosti, saj bi lahko premoženjska kazniva dejanja storila tudi na drugačen način. Kako daleč sta pripravljena iti, naj bi dokazala s tem, ko sta žrtvovala njeno roko, je po pisanju današnjih Slovenskih novic še menil senat prvostopenjskega sodišča.

Pripor lahko traja dve leti od vložitve obtožnice, na predlog tožilca pa ga na vsake dva meseca lahko podaljša sodišče. Glede na to, da gre pri tem za priporno in s tem prednostno zadevo, sodišča običajno razpišejo predobravnavni narok v najkrajših možnih rokih, so za STA sporočili z Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani.

Trdila je, da je šlo za nesrečo

Marca letos je odjeknila zgodba Adlešičeve, ki si je januarja odrezala levo roko. Zadnji julijski dan je tožilstvo vložilo obtožnico zoper vse vpletene, saj si je po mnenju tožilstva odrezala roko zato, da bi prejela visoko odškodnino od zavarovalnic. Trdila pa je, da je šlo za nesrečo.

Abramov je Adlešičevo pri petih zavarovalnicah življenjsko in nezgodno zavaroval. Če bi postala huda invalidka, bi ji po pisanju Dela skupno pripadalo kar 1.217.950 evrov odškodnine.

