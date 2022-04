Rusi braniteljem Mariupola: Imate sedem ur časa, da odložite orožje #vŽivo

53. dan vojne v Ukrajini. Z ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da bodo vsem, ki se borijo v Mariupolu, pustili živeti, če bodo v nedeljo, do 6. ure po moskovskem času, odložili orožje. Iz Rusije so medtem sporočili, da so prevzeli popoln nadzor nad Mariupolom. Preostali borci se zadržujejo v jeklarni Azovstal, ki naj bi jo na zahtevo Rusov brez orožja in streliva zapustili med 6. in 13. uro. Iz Kijeva še ni odziva, ali nameravajo zahteve ruske strani sprejeti. Od tam prav tako poročajo o novih eksplozijah. V soboto je v letalskih napadih na mesto umrla ena oseba, več je bilo ranjenih. Danes so se že v zgodnjih jutranjih urah v skoraj vseh ukrajinskih regijah znova oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade.

Russia tells Ukrainian troops in Mariupol to lay down arms from 0300 GMT https://t.co/HNv8RpnPAf pic.twitter.com/zqaFdrWtyc — Reuters (@Reuters) April 17, 2022 Dnevni pregled pomembnejših dogodkov



7.55 Rusi borcem dali sedem ur časa, da odložijo orožje

7.30 Nove eksplozije v Kijevu

7.00 Zelenski: Mariupol lahko reši samo boj ali diplomacija

Iz Rusije so sporočili, da so prevzeli popoln nadzor nad Mariupolom. Preostali borci v mestu se skrivajo v jeklarni Azovstal, ki naj bi jo na zahteve Rusov brez orožja in streliva zapustili med 6. in 13. uro. Tistim vojakom v Mariupolu, ki se bodo predali, bodo pustili živeti, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva. Rusi še trdijo, da bodo tiste, ki se bodo predali, obravnavali skladno z ženevsko konvencijo o vojnih ujetnikih.

Iz Kijeva še ni odziva, ali nameravajo zahteve ruske strani sprejeti.

Rusija ob upoštevanju "katastrofalnih dogodkov" v jeklarni Azovstal ujetim ukrajinskim borcem in "tujim plačancem" ponuja, da prekinejo sovražnosti in odložijo orožje, je sporočil generalmajor Mihail Mizincev z ruskega obrambnega ministrstva. "Vsem, ki odložijo orožje, je zagotovljeno življenje," je dejal.

V Kijevu so v jutranjih urah spet odjeknile eksplozije, poroča Reuters.

Lokalni mediji Kyiv Independent poroča, da so se danes v skoraj vseh ukrajinskih regijah znova oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade.

⚡️Four high-rises catch fire in Severodonetsk after shelling.



According to Luhansk Oblast Governor Serhiy Gaidai, four apartment buildings in Severodonetsk caught fire after Russian missiles struck the city overnight on April 17.



A building in Novodruzhesk was also destroyed. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 17, 2022

Mariupol je mogoče rešiti z bojem ali diplomacijo, je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ko se je v soboto z voditeljema Združenega kraljestva in Švedske pogovarjal o tem, kako najbolje pomagati tistim, ki branijo Mariupol, in več deset tisoč civilistom, ujetih v obleganem mestu.

O usodi Mariupola se lahko odloča bodisi z bojem bodisi z diplomacijo, je dejal: "Ali naši partnerji Ukrajini takoj dajo vse potrebno težko orožje in letala, da bomo lahko zmanjšali pritisk okupatorjev na Mariupol in prekinili blokado, ali pa to storimo s pogajanji, pri katerih bi morala biti odločilna vloga naših partnerjev," je poudaril Zelenski.