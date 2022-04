V streljanju v Tel Avivu najmanj dva mrtva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je prebivalcem svetovala, naj ostanejo doma, medtem ko se nadaljuje iskanje strelca. Mesto preletava tudi helikopter, pogosto je slišati sirene.

Domnevno naj bi bila v streljanje vpletena dva storilca, so sporočili iz policije, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Britanski BBC pa navaja, da naj bi enega strelca ubili, drugega pa še iščejo.

Iz lokalne bolnišnice so sporočili, da sta umrla najmanj dva človeka. Še osem ljudi je ranjenih, od tega so štirje v kritičnem stanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na posnetke, ki so zaokrožili po spletu, so se ljudje skušali skriti za pakirane avtomobile. Na drugih posnetkih pa je videti prevrnjene mize in stole pred bari.

Izraelski premier Nafali Benet je bil ravno v štabu vojske v Tel Avivu, ko je izvedel za streljanje.

V preteklih dveh tednih je v napadih v Izraelu umrlo najmanj 11 ljudi. Pri dveh od treh napadov so bili storilci izraelski Arabci, povezani s skrajno Islamsko državo (IS), poročajo agencije.