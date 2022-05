Streljanje v Zagrebu, napadalec na begu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zagrebški četrti Prečko je danes prišlo do streljanja, v katerem je bil ranjen moški, je policija potrdila za hrvaški Index.

"Streljanje naj bi se zgodilo okrog dvanajste ure v Petrovaradinski ulici. Nepoznani storilec je s strelnim orožjem ranil moškega. Po dogodku je napadalec pobegnil, preiskava pa je v teku," so povedali na policiji.

Ranjeni moški je bil prepeljan v bolnišnico. Ni še znano, kako hude poškodbe ima moški, prav tako ni jasno, koliko let imata napadalec in žrtev.

Domnevajo, da bi bil lahko ustreljen 43-letni solastnik nočnega kluba, ki ga je napadalec s tremi naboji ustrelil v nogo. Vse se je zgodilo na parkirišču restavracije Stari kotač, je poročal Jutarnji list. Ustreljen naj bi bil Alan L., ki je nedavno postal solastnik restavracije, prav tako pa naj bi bil tudi solastnik kluba La Bombonera v Dubrovniku, ki je bil odprt leta 2019 in so v njem nastopale mnoge hrvaške pevske zvezde, je poročal Telegram.

Napadalec napadel s kolesa

Napadalec naj bi žrtev ustrelil s kolesa in se kasneje z mesta dogodka odpeljal neznano kam.

"Pretresljivo je bilo. Zamislite si, da se pogovarjate s sosedom in slišite strele. Potem se obrneš in zagledaš nekoga, ki na kolesu strelja v človeka, seveda sem pogledal v človeka, na katerega je streljal. Kasneje se je malce opotekel in odšel v eno od ulic," je povedal očividec streljanja za Dnevnik Nove TV, ter dodal, da je zagotovo slišal štiri strele.