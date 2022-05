Kmalu znani rezultati obdukcije in DNK-analize pogrešanega Splitčana

Po najdbi moškega trupla v Donavi v bližini Beograda, ki je po opisu ustrezalo pogrešanemu Splitčanu Mateju Perišu, bodo predvidoma že danes znani rezultati obdukcije. Nenad Periš, oče pokojnega 27-letnika, bo po poročanju srbskih medijev v Srbijo prispel šele, ko bo dokončno ugotovljena identiteta trupla. Mateja so zadnjič videli v noči na 31. december, domnevno njegovo truplo pa so v sredo okoli 9.30 v Donavi našli osem kilometrov dolvodno, kjer so ga zadnjič ujele varnostne kamere.

"Kot sem govoril, moram biti pripravljen na vse. Mogoče je za koga to čudno, a čeprav je bilo težko, mora človek ohraniti upanje. Moja vera me uči, da vedno obstaja upanje," je povedal Matejev oče, ki ga je srbska policija o tem, da so v Donavi našli truplo, ki po opisu in oblačilih ustreza sinu, obvestila kmalu po odkritju v Donavi.

Oče še čaka na potrditev identitete

Čeprav so nekateri mediji v sredo poročali, da je Matejev oče Nenad Periš že na poti v Beograd, to ne drži. Novinar srbskega N1 poroča, da bo v Srbijo prispel šele, ko bodo ugotovili identiteto najdenega trupla.

So pa predstavniki zagrebške policije že prispeli v Beograd in si s srbskimi kolegi izmenjali operativne podatke iz preiskave. DNK-material, potreben za identifikacijo, so odvzeli takoj po tem, ko so v sredo v Beogradu iz Donave izvlekli truplo mladeniča, rezultati pa naj bi bili znani danes, poroča hrvaški Jutarnji list.

Potrjeno, da bodo opravili tudi toksikološke analize

Na inštitutu za sodno medicino bodo opravili tudi toksikološke analize, a na te rezultate bi lahko čakali tedne, še navajajo.

"Vsaka resnica je resnica in z njo se moramo z družino spoprijeti," je še včeraj povedal oče pogrešanega mladeniča iz Splita.

Spomnimo, da so Mateja Periša prijatelji nazadnje videli 31. decembra 2021. Nato so beograjski policiji povedali, da ne vedo, kje je. Vsi skupaj so bili v Beogradu, izginotje so prijavili 31. decembra zjutraj, a policija izginotja ni takoj zabeležila, ampak jim je svetovala, naj obiščejo bolnišnice. Istega dne ob 18. uri so uradno začeli iskanje.

Štiri mesece in pol pozneje srbski mediji poročajo, da so iz Donave izvlekli truplo, ki po oblačilih in postavi ustreza Mateju.