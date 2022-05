V Ameriki tudi najstniki z lahkoto kupijo orožje #video

Televizija CNN je v družbenem poskusu sodelovala s 13-letnim fantom, ki zelo rad igra košarko, ukvarja pa se tudi z igralstvom. Povabili so ga, naj kljub svojim letom poskusi kupiti različne stvari, ki so prepovedane mlajšim od 18 let. V ZDA se v zadnjih letih, predvsem pa dneh ukvarjajo z veliko težavo prelahkega dostopa do orožja, saj ga, kot je prikazano v posnetku, lahko kupijo že najstniki.

America is not a real place, this video lives in my head pic.twitter.com/PLXWZtc9Ja — 🪙 (@KanmiB) May 25, 2022

Čeprav še ni dovolj star, da bi lahko vozil avtomobil, se je mladenič z ekipo in kamero najprej odpravil v trgovino, kjer je želel kupiti pivo. Prodajalka kar ni mogla verjeti, da jo je kaj takega sploh vprašal, in je odvrnila: "To se ne bo zgodilo. Videti je, kot da je star 12 let."

Odšel je v naslednjo trgovino, kjer je želel kupiti cigarete, a ga je prodajalka prijazno odslovila in rekla, da mu cigaret žal ne more prodati. Nato je želel kupiti revije z golimi fotografijami in pornografske revije. Tudi v tem primeru mu je prodajalka rekla, da mora biti star 18 let ali več.

Odšel je še do prodajalne listkov za loto in želel pridobiti listič za vpis svojih številk. Prodajalka ga je tudi tukaj zavrnila z besedami, da mu listka za vplačilo lota ne more prodati.

Po štirih zavrnitvah odšel k zasebnemu prodajalcu pušk in pištol

Z ekipo se je mladenič odpravil še na razstavo orožja, na kateri so zasebni kupci razstavljali in prodajali orožje vseh velikosti in vrst. Zasebnega prodajalca je vprašal o puškah in ta mu je brez obotavljanja eno izmed njih prodal, ob čemer ga ni vprašal o njegovi starosti oziroma osebnih podatkih. V nekaj minutah je 13-letnik zakonito in z lahkoto prišel do svoje 22-kalibrske puške, ki jo je kupil pri zasebnem prodajalcu. Nakup je bil tako zaseben, za kar je potrebno bistveno manj dokumentacije in preverjanja osebnih podatkov.

Orožje postalo najpogostejši vzrok smrti ameriških otrok

Raziskava ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) ugotavlja, da je orožje leta 2020 preseglo avtomobilske nesreče kot najpogostejši vzrok smrti ameriških otrok. Pred dvema letoma je zaradi orožja umrlo 4.368 otrok in mladostnikov do 19. leta starosti, v avtomobilskih nesrečah pa jih je umrlo 4.036.



Skoraj 30 odstotkov smrtnih primerov med otroki in mladostniki s strelnim orožjem je bilo samomorov, le trije odstotki smrtnih primerov so se zgodili po nesreči, preostali delež pa predstavljajo umori ali uboji. Nekaj je bilo tudi smrti zaradi posredovanja policije.

Največ mrtvih zaradi strelnega orožja v ZDA je med temnopoltimi najstniki in otroki, na drugem mestu so Indijanci, na tretjem pa Američani latinskoameriškega izvora.



Največ smrtnih primerov je bilo v prestolnici Washington, sledita pa Louisiana in Aljaska.

Pred tem so bile vodilni vzrok smrti med otroki v ZDA prometne nesreče, a se je razlika med žrtvami v prometu in zaradi orožja že nekaj časa zmanjševala. V zadnjih desetletjih so Američani izboljšali standarde varnosti v prometu, glede omejevanja orožja pa na zvezni ravni ni bil sprejet noben ukrep.



vir: STA