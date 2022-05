Teksaški strelec napad na osnovno šolo napovedal na Facebooku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Salvador Ramos, ki je v torek izpeljal strelski napad na osnovni šoli v teksaškem Uvaldeju in ubil 19 otrok ter dve učiteljici, je napad napovedal v zasebnem sporočilu drugemu neimenovanemu uporabniku Facebooka. Upravljalec družbenega omrežja je to odkril šele po tragediji, je na novinarski konferenci razkril teksaški guverner Greg Abbott.

Abbott je pojasnil, da je 18-letni Ramos najprej sporočil, da bo ustrelil babico, nato, da jo je ustrelil, in nazadnje pol ure pred napadom še, da bo napadel osnovno šolo.

Sporočila so odkrili šele po tragediji

Tiskovni predstavnik upravljalca Facebooka Meta Andy Stone je dejal, da so sporočila na žalost odkrili šele po tragediji. Ni sicer jasno, komu je Ramos pošiljal sporočila.

Abbott je novinarsko konferenco izkoristil za razpravljanje o duševnih boleznih, orožja pa ni omenil niti z besedo. Demokratski kandidat za guvernerja Teksasa Beto O'Rourke je Abbotta na koncu novinarske konference obtožil, da je njegovo zavajanje o vzrokih tragedije predvidljivo in da do zdaj še ni storil ničesar za zmanjšanje nasilja s strelnim orožjem v zvezni državi.

O'Rourka so potem varnostniki pregnali z novinarske konference republikanskega guvernerja, ki je odločno proti vsakemu ukrepu proti orožju. Navzoči so ga ob tem še ozmerjali z "bolnim pasjim sinom".

Strelca je ubila policija

Motiv za strelski napad še ni znan, znano pa je, da je bilo poleg 21 mrtvih še 17 ranjenih. Strelca, ki se je zabarikadiral v eno od učilnic osnovne šole Robb v kraju Uvalde in pobijal, je ubila policija.

Abbott je na novinarski konferenci povedal, da Ramos ni imel nobene znane zgodovine primerov kaznivih dejanj ali duševnih motenj. Strelčevi sošolci pa so ameriškim medijem povedali, da je bil prepirljiv in napadalen, prav tako je bil tudi tarča zmerjanj in nasilništva.