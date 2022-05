Po poskusu uboja in samomoru v Kopru bodo danes znane nove podrobnosti

Včeraj popoldne so se policisti odzvali na klic občana, ki je na Krožni cesti v Kopru slišal poke. Na kraju so našli dve poškodovani osebi in strelno orožje.

Glede obravnave včerajšnjega poskusa uboja in samomora v Kopru bo danes ob 13. uri izjavo podal Primož Ogrinc, vodja Sektorja kriminalistične policije, so sporočili s policije.

Kaj se je zgodilo?

Moškega, starega 79 let, so odpeljali v izolsko bolnišnico, iz katere so policisti sporočili, da je zaradi strelnih poškodb umrl. 28-letno žensko, njegovo hčer, so prav tako odpeljali v bolnišnico in je huje poškodovana. Kot so še zapisali policisti, je šlo za poskus uboja in samomor.