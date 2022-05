Samo včeraj prijeli 26 tujcev, a Golob za odstranitev ograje

Policisti Policijske uprave (PU) Maribor so v soboto obravnavali več nedovoljenih prehodov meje. Na območju Policijske postaje Gorišnica so tako prijeli 26 tujcev, predvsem državljanov Pakistana in Indije, na območju Policijske postaje postaje Podlehnik pa devet tujcev, večinoma državljanov Bangladeša.

Pri nedovoljenem prehodu državne meje na območju postaje Gorišnica so v soboto prijeli 15 državljanov Pakistana, devet državljanov Indije in njihovega domnevnega vodnika, državljana Turčije. Zadevo še obravnavajo, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.

Na območju postaje Podlehnik so medtem pri nedovoljenem prehodu prijeli osem državljanov Bangladeša in domnevnega vodnika, državljana Poljske. Tudi to zadevo še obravnavajo.

So pa policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Maribor v soboto na območju postaje Gorišnica ločeno prijeli tudi dva državljana Avstrije in dva državljana Nemčije, ki so državno mejo prestopili izven mejnega prehoda. Vsem so izrekli ukrep po zakonu o nadzoru državne meje.