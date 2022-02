Zmrznilo 12 migrantov: "Evropa je šibka in brez čustev"

Soylu je grške mejne policiste danes obtožil, da potiskajo migrante nazaj v Turčijo in na Twitterju objavil zamegljene slike, na katerih so domnevno prikazana trupla migrantov, ki ležijo ob cesti v turškem mestu Odrin.

Verodostojnosti slik za zdaj še ni bilo mogoče preveriti, prav tako pa niso znana državljanstva žrtev, piše dpa.

📆 02.02.2022

📍 Greece Ipsala Border



12 of the 22 migrants pushed back by Greek Border Units, stripped off from their clothes and shoes have frozen to death.



EU is remediless, weak and void of humane feelings.



Greek border units thug against victims, tolerant towards FETO pic.twitter.com/EP1TOqsGCB