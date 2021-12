Potonil čoln z migranti, pogrešane še vedno iščejo

Ongoing rescue operation off the Greek island of Folegandros. 12 people rescued, 1 reported dead, dozens feared missing.



We are all hoping that the missing people are found and brought to safety. 1/https://t.co/0SSTC0GBdY — UNHCR Greece (@UNHCRGreece) December 22, 2021

Čoln, ki je po poročanju državne televizije ERT najverjetneje plul iz Turčije proti Italiji, je utrpel okvaro motorja in potonil, je sporočila obalna straža, poroča STA. Izmed 12 preživelih sta imela le dva rešilni jopič. Število vseh potnikov sicer ni jasno, nekateri preživeli govorijo o 32 ljudeh, drugi navajajo številko 50.

V iskalni in reševalni operaciji, ki se je začela pozno danes in še vedno traja, sodeluje več plovil obalne straže, trije helikopterji, vojaško transportno letalo, osem ladij in tri zasebna plovila. Doslej so našli trupla treh moških.

Rešene potnike, med njimi sedem Iračanov, tri Sirce in dva Egipčana, so premestili v bolnišnici na otoku Santorini, navedbe obalne straže še povzema francoska tiskovna agencija AFP.