Koper po streljanju: 79-letni oče umrl, 28-letna hčerka huje poškodovana

Policisti so se odzvali na klic občana, ki je okoli pol druge popoldne na Krožni cesti v Kopru slišal poke. Na kraju so našli dve poškodovani osebi in strelno orožje.

Moški, star 79 let, je bil odpeljan v izolsko bolnišnico, iz katere so policiste obvestili, da je zaradi strelnih poškodb umrl. 28-letna ženska, njegova hči, je bila prav tako odpeljana v bolnišnico in je huje poškodovana. Kot so policisti še zapisali, je šlo za poskus uboja in samomora.

Policisti in kriminalisti so zavarovali kraj. Trenutno še vedno poteka ogled, zbirajo se obvestila o dogajanju, so še sporočili iz PU Koper. Več informacij pa bo znanih jutri, ko bodo opravljena prva preiskovalna dejanja.