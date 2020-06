Temnopolti moški umrl med aretacijo, posnetek razbesnel Atlanto #video

V ameriški Atlanti je v soboto odstopila vodja tamkajšnje policije, potem ko je v petek med aretacijo pod streli policista umrl temnopolt moški. Nova smrt je še podkrepila proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju po ZDA. Protestniki so v soboto blokirali avtocesto v Atlanti in zažgali restavracijo, kjer je moški umrl.

27-letni Rayshard Brooks je pozno v petek zaspal v svojem avtomobilu pred restavracijo s hitro prehrano, uslužbenci restavracije pa so na pomoč poklicali policijo, ker je z vozilom blokiral pot drugim strankam. Glede na uradno poročilo ni prestal preverjanja treznosti in se je nato upiral aretaciji.

Posnetek nadzorne kamere prikazuje, da je med fizičnim spopadom s policistoma Brooks prijel električni paralizator enega od policistov in se podal v beg, policista pa za njim. Brooks naj bi nato paralizator uperil proti policistu, ta pa se je odzval s streljanjem, po poročanju STA piše v poročilu preiskovalcev.

Tudi v posnetku ene od prič, ki ga povzema BBC, je videti Brooksa, kako leži na tleh restavracije in se spopada s policistoma. Ko pobegne, eden od policistov na njem uporabi paralizator, nakar vsi izginejo iz vidnega polja. Sledijo streli in posnetek pokaže Brooksa, kako leži na tleh.

Moškega so prepeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrl. Zaradi poškodbe so zdravniško obravnavali tudi enega od policistov.

Glede na poročanje nekaterih medijev naj bi policista, ki je streljal, odpustili iz policijskih vrst, drugega pa umaknili s terena.

Že v petek so se pred restavracijo Wendy's zbrali številni protestniki, še piše STA. Širši protesti pa so v središču Atlante izbruhnili v soboto, ko so restavracijo tudi zažgali. Protestniki so med drugim nosili znake z Brooksovim imenom in napisom Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter).

Prav pod tem geslom že dlje časa potekajo protesti tako v Atlanti kot drugod po ZDA zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda, ki je 25. maja umrl, potem ko je policist osem minut klečal na njegovem vratu.

Dogodek v Atlanti je že sprožil odstop vodje tamkajšnje policije Erike Shields. "Zaradi njene želje, da bi bila Atlanta vzor tega, kakšna bi morala po vsej državi biti smiselna reforma, je Shieldsova ponudila takojšen odstop," je sporočila županja Atlante Keisha Lance Bottoms.

