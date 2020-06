Brezčutno in nevedno: vplivneži na rasizem opozarjali s črno pobarvanimi obrazi #video

Da bi pokazali solidarnost ob trenutnih protestih proti rasizmu v ZDA in podporo gibanju Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo), so mnogi vplivneži na svojih družbenih platformah začeli opozarjati na to problematiko, le da so se nekateri tega lotili skrajno brezčutno in nevedno.

Kot na primer libanonska vplivnica Tania Saleh, ki se ji je zdelo čisto sprejemljivo, da za potrebe Instagrama s pomočjo urejevalnika fotografij potemni svoj obraz, svoje sicer ravne lase pa spremeni v afropričesko. Ob tem je zapisala: "Danes si bolj kot kdajkoli želim, da bi bila temnopolta. Vsem ljudem, ki zahtevajo enakopravnost in pravico za vse rase, pošiljam svojo ljubezen in popolno podporo."

Številni so jo opozorili, da se je "podpore" lotila povsem napačno in jo pozvali, naj si prebere, kaj je t. i. blackface in zakaj je nesprejemljiv.

Blackface je tehnika gledališkega ličenja, ki so jo uporabljali za karikirano in stereotipno preobrazbo belopoltih igralcev v temnopolte like, pri čemer so jih navadno prikazovali kot negativne, lene in strahopetne, s čimer so ustvarili največje in najhujše stereotipe, ki se temnopoltih držijo še danes.

Alžirska umetnica Souhila Ben Lachhab pa je šla še korak dlje, ko si je polovico obraza dejansko pobarvala s temno barvo in ob svoji objavi zapisala, da "čeprav smo temni navzven, še ne pomeni, da smo temni navznoter" ter da so "rasisti tisti, ki imajo temno srce, oni so temni navznoter, čeprav tega ne vedo".

Ob tem je sicer požela veliko odobravanja svojih sledilcev, ki jih je več kot 1,6 milijona, a tudi veliko kritik za svojo nevednost. "Prosim, izobrazi se," se je glasil eden od komentarjev, večina pa ji je dala vedeti, da je izjemno žaljiva in nespoštljiva.

Da je takšno ličenje ustrezen način za izražanje solidarnosti temnopolti skupnosti, ki se mora v letu 2020 še vedno boriti za enakopravnost, se je poleg libanonske vplivnice in alžirske umetnice zdelo primerno tudi turškemu vplivnežu Kaanu Özdilu in očitno tudi njegovima temnopoltima prijateljema:

"Nezaslišano, da moramo še vedno učiti o rasizmu in blackfaceu"

Na številne tovrstne neposrečene objave so se kmalu odzvali umetniki in aktivisti, na Instagramu znani kot Saint Hoax, ki so za Souhilo, Tanio, Kaana in njim podobnim na družbenem omrežju naredili "kratki tečaj blackfacea":

"Kako lahko ozaveščate o stvari, o kateri veste tako malo? Če vam je resnično mar, je najmanj, kar lahko naredite, da se podučite o tem. Nezaslišano je, da moramo ljudi še vedno učiti o rasizmu in boleči zgodovini blackfacea. Tega pogovora v letu 2020 ne bi smeli več imeti," so zapisali in dodali zgražanje nad tem, da kljub opozorilom vplivneži, ki so delili te brezčutne objave, teh še vedno nočejo izbrisati.

Nekateri so jih po tem opozorilu sicer odstranili, a libanonska vplivnica vztraja pri njej in je v svoj zagovor povedala, da je objavo naredila z ljubeznijo in da je tudi kljub žaljivim komentarjem ne bo odstranila ter da se ni hotela "norčevati iz temnopoltih ljudi, saj so vsi njeni idoli v glasbi temnopolti".

S črno barvo se je pobarval tudi slavni voditelj

Sicer pa vplivneži niso edini, ki so si dovolili spodrsljaj s to tehniko ličenja. Enako je sicer že leta 2000 storil priljubljeni voditelj Jimmy Fallon, ki se je za skeč v šovu Saturday Night Live prelevil v komika Chrisa Rocka, vključno z enako barvo polti.

Fallon, sicer voditelj oddaje The Tonight Show, se je v začetku junija letos, v luči izgredov in protestov v ZDA, opravičil za svoje preteklo dejanje in dejal, da je "izjemno razočaran nad sabo", ker je se na tak način preobrazil "človeka, ki ga občudujem bolj kot druge ljudi," ter dodal, da ni rasist.

Jimmy Fallon pred dvajsetimi leti v šovu Saturday Night Live kot Chris Rock:

In njegovo opravičilo 1. junija letos:

