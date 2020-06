V ZDA že več dni potekajo besni in ponekod celo nasilni protesti zaradi smrti 46-letnega Georgea Floyda, pri čemer je gibanje Black lives matter glasno kot še nikoli, prav tako debate o rasizmu, nespoštovanju temnopoltih in policijskem nasilju nad njimi.

Nekateri zvezdniki so se celo sami udeležili protestov ali namenili donacije protestnikom, ki bi jim pomagale pri varščini in jih zaščitile pred nadaljnjim policijskim nasiljem, spet drugi pa se oglašajo prek Twitterja. A nekateri manj uspešno kot drugi.

Slavna voditeljica Ellen DeGeneres je s svojim tvitom brcnila mimo, saj je hotela izraziti podporo protestnikom in nasloviti problem rasizma v ZDA, a je pri tem uporabila slabšalni, po mnenju nekaterih rasističen izraz "people of color" (obarvani, op. p.):

"Kot mnogi izmed vas sem tudi jaz jezna in žalostna," je zapisala v zdaj že izbrisanem tvitu. "Obarvani ljudje se v tej državi že predolgo soočajo s krivicami. Da bi se lahko stvari spremenile, se morajo spremeniti. Moramo se zavezati k spremembi."

Protestniki so iz dneva v dan bolj jezni. Tako je bilo v ZDA preteklo noč:

Čeprav je bil njen zapis dobronameren, uporabniki Twitterja niso mogli spregledati njenega načina izražanja in so jo takoj začeli popravljati ter izpostavljati, da njena uporaba izraza "obarvan" v tem trenutku ne bi mogla biti bolj neprimerna.

"Temnopolti ljudje Ellen, ne obarvani ljudje."

"Ne obarvani ljudje, George Floyd je bil temnopolt. Zakaj si tako previdna? Resno?"

Not people of color. George Floyd was black. Why are being so cautious? Serious ?

Po drugi strani pa so mnogi izpostavili, da je bila pravzaprav korektna, saj je s tem zajela tudi druge rase, Azijce, Latinoameričane, Indijce in druge, pri čemer niso vsi "temnopolti", ter da zdaj ni čas za takšne kritike.

Nato pa se je debata nadaljevala v smer, kako so "samo temnopolti ljudje zatirani že predolgo", pri čemer je neki drugi tviteraš pripomnil, da se judje s tem ne bi strinjali.

Razprava o tem, kako se je v tvitu izrazila slavna voditeljica, se je nadaljevala tudi po tem, ko ga je že izbrisala in objavila novega. V tem je zapisala, da podpira protestnike, ki se borijo za svoje pravice in proti groznim krivicam, ki se temnopoltim v ZDA godijo vsak dan.

Ob tem je še dodala, da je spominskemu skladu Georgea Floyda, gibanju Black lives matter in drugim organizacijam v znak podpore namenila donacije.

I am making a donation to the George Floyd Memorial Fund, the @NAACP_LDF, @BlkLivesMatter, and the @ACLU in support of them, and I hope you will join me if you are able. #BlackLivesMatter