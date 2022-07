To je skrivnostni 22-letnik, ki je streljal v množico

"Ni besed za opis pošasti, ki čaka v zasedi in strelja v množico družin z otroki, ki želijo praznovati s svojo skupnostjo," je po novi tragediji, ki je pretresla ZDA, dejal guverner J. B. Pritzker.

Po strelskem napadu je bil Robert Crimo nekaj ur na begu. Policisti so ga prijeli pri mestu Lake Forest v Illinoisu, aretaciji se ni upiral. Motiv za strelski napad še ni znan.

Here is the arrest video of #HighlandPark mass shooting person of interest, Robert "Bobby" Crimo III. He gets out of a vehicle with his hands up and lays down on the ground per the police commands. pic.twitter.com/oAJJClzUr4