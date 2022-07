V novem strelskem pohodu v ZDA številni mrtvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mestu Highland Park v ameriški zvezni državi Illinois so med parado ob dnevu neodvisnosti ZDA odjeknili streli. Policija je po poročanju medijev sporočila, da je umrlo najmanj devet ljudi, še najmanj 57 jih je ranjenih. Več podrobnosti še ni znanih.

Streli so po navedbah medijev odjeknili deset minut po začetku parade. Več sto ljudi se je pognalo v beg. Priče so povedale, da je bilo slišati od 20 do 25 strelov.

V ZDA je 4. julij dan neodvisnosti, praznik v spomin na sprejetje Deklaracije o neodvisnosti 4. julija 1776, s katero je bila razglašena neodvisnost od Kraljevine Velike Britanije. Na ta dan tradicionalno potekajo prireditve, kot so ognjemeti, parade, karnevali, pikniki, koncerti, tekme bejzbola, politični govori in slovesnosti ter različne druge javne in zasebne prireditve.