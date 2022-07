V reškem kliničnem centru že dva dni rešujejo slovenskega potapljača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po besedah anesteziologa dr. Marka Miloševića se je Slovenec nazadnje potopil pred dvema letoma, preteklo soboto pa je na Krku znova opravil veliko zaporednih potopov. Še isti dan zvečer je prišel na reško urgenco s simptomi dekompresijske bolezni, ki so vključevali zmedenost, mravljinčenje v rokah in vratu, vrtoglavico, slabost ter bruhanje.

Bolezen lahko povzroči paralizo

Kot je pojasnil Milošević, je potapljač sicer imel zmerno klinično sliko, a dekompresijska bolezen pomeni, da se v telesu tvorijo mehurčki, ki lahko pridejo do krvnih žil in povzročijo paralizo oziroma enake simptome kot srčni infarkt in možganska kap.

"Prvo rekompresijo smo pri njem opravili v nedeljo zvečer. To zdravljenje traja točno štiri ure in 45 minut. Dali smo ga na globino 18 metrov, skozi masko pa je prejel visoko koncentracijo kisika, dvestokrat večjo kot v običajnih razmerah. Ker med potapljanjem ni izenačeval pritiska z izpihovanjem skozi nos, smo mu pred zdravljenjem v bobniče vstavili cevke," je pojasnil anesteziolog in dodal, da se je slovenski potapljač v nedeljo popoldne že počutil bolje.

Slovenski potapljač se v soboto sicer ni potopil več kot deset metrov, a glede na pogoste in večkratne potope ter na to, da ni izenačeval pritiskov v telesu s pihanjem skozi nos, je bil občutek za njegovo telo takšen, kot bi se potopil 18 metrov globoko.

Opozorilo potapljačem

Tudi Milošević se ukvarja s potapljanjem in je kot zdravnik, ki dela v tlačni komori, moral opraviti celoten potapljaški tečaj. Prav zato opozarja ljudi, naj tega športa ne jemljejo zlahka. Če so rekreativni potapljači, naj se v morske globine vedno odpravijo v organizaciji preverjenih potapljaških klubov, ki delajo po pravilih.

Poudaril je tudi, da za razvoj dekompresijske bolezni ni potrebna velika globina, in opozoril, da se tovrstna bolezen pogosteje pojavi pri potapljačih, ki se potapljajo s plastenkami, ne pri tistih, ki se potapljajo s prostimi vdihi.