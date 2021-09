Po petih dneh našli truplo pogrešanega potapljača

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Hrvaškem so po petih dneh iskanja potapljači, pomorska policija in pripadniki civilne zaščite našli truplo pogrešanega potapljača. Ta se je v Kostreni udeležil organiziranega potopa, ki se je zanj končal tragično.

Šlo naj bi za hrvaškega državljana. Moški se je potapljal v skupini potapljačev, v nekem trenutku se je s podvodnim skuterjem oddaljil od skupine in za njim je izginila vsaka sled. V petek je stekla iskalna akcija, v kateri so sodelovali potapljači, pomorska policija, pripadniki civilne zaščite in obalna straža, poročajo hrvaški mediji.

Po petih dneh iskanja so v vodah Kostrene danes našli njegovo truplo, je potrdila tamkajšnja policija.