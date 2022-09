Za sprejem predsednice računskega sodišča postavili častno četo SV?

Ministrstvo za obrambo je v torek za sprejem predsednice računskega sodišča Jane Ahčin postavilo častno četo Slovenske vojske, ki je sicer namenjena obiskom tujih državnikov, kot so denimo tuji predsedniki držav in vlade. Predsednico je sprejel minister Marjan Šarec, dejanje ministrstva pa je na družbenih omrežjih sprožilo val posmehovanja.

Minister @sarecmarjan je danes sprejel predsednico @racunskosodisce Jano Ahčin. V pogovoru sta izmenjala stališča do aktualnih vprašanj, pomembnosti delovanja neodvisnih institucij in sodelovanja v prihodnje. pic.twitter.com/tveUP8KPjt — Ministrstvo za obrambo RS (@MO_RS) September 13, 2022

Kot so na ministrstvu zapisali v objavi na Twitterju sta si Šarec in Ahčinova "izmenjala stališča do aktualnih vprašanj, pomembnosti delovanja nedovisnih institucij in sodelovanja v prihodnje".

Na Ministrstvo za obrambo, ministra Marjana Šarca in Slovensko vojsko smo naslovili vprašanja, zakaj so se odločili za postavitev častne čete Slovenske vojske, koliko je to dejanje stalo, ali je to v skladu s protokolom in vsemi pravili, kdaj se običajno uporabo postavitev častne čete, na kakšnem nivoju mora biti obisk, da je to dejanje upravičeno, in ali pri tej postavitvi ne gre za neracionalno porabo javnega denarja.



Na Računsko sodišče pa smo naslovili vprašanja, kako komentirajo to dejanje ministrstva, ali se jim zdi to racionalna poraba javnega denarja in ali se bodo odločili za finančno revizijo.



Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Posmehovanje odločitvi ministrstva

Na družbenih omrežjih so se zaradi tega dejanja pojavila številna vprašanja, zakaj so za sprejem predsednice računskega sodišča postavili častno četo, ki je sicer namenjena obiskom tujih državnikov. Odločitvi ministrstva se številni posmehujejo.

Ministrstvo za obrambo pa je svojo odločitev pojasnilo v komentarjih. Zapisali so: "Direktiva: Izvajanje gardnih in vojaških protokolarnih nalog v SV določa, da se predsednika Ustavnega, Vrhovnega in Računskega sodišča ter Varuha človekovih pravic ob njihovem uradnem obisku na MORS sprejme z vojaškimi častmi s postrojeno častno enoto, sestavljeno iz Garde in Orkestra SV."