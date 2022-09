Danes spet mogoče močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo

Po podatkih agencije za okolje (Arso) bodo tudi v petek predvsem na jugozahodu države še mogoče močnejše nevihte z nalivi, močnimi sunki vetra in točo, so sporočili v izrednem biltenu. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 24, na Goriškem in ob morju do 26 stopinj Celzija.