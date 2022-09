Zelenski: Mislim, da smo vsi ponosni na naše vojake #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

196. dan vojne v Ukrajini. Ukrajinske sile naj bi na območju Harkova zavzele več vasi, ki so jih zasedale ruske sile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da ima dobre novice z območja Harkova, vendar ni navedel, katere kraje so zavzeli.

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov



7.30 Ukrajinske sile naj bi zavzele nekaj vasi v okolici Harkova



V Ukrajini je bilo že nekaj dni slišati, da so ukrajinske sile na območju Harkova dosegle preboj, vendar tega uradno ni nihče potrdil, piše BBC.

Tudi Zelenski v večernem nagovoru na družbenih omrežjih ni povedal, za katere vasi gre, češ da zdaj ni čas za to, dejal je le, da ima dobre novice. "Mislim, da smo vsi ponosni na naše vojake," je dejal in omenil tri enote, ki so se še posebej izkazale.

Ukrajina naj bi v zadnjih tednih okrepila napade, vendar je malo znanega o napovedani protiofenzivi na vzhodu in jugu države. Glede na navedbe ruskih poročevalcev naj bi ukrajinske sile od torka napredovale na območju kraja Balaklija, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa navaja STA.

Del harkovske regije so ruske sile zasedle kmalu po začetku napada na Ukrajino 24. februarja, stalno napadajo tudi drugo največje ukrajinsko mesto Harkov, ki pa jim ga nikoli ni uspelo zavzeti.