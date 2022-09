Po pregledu nuklearke v Zaporožju: Igramo se z ognjem #vŽivo

Dnevni pregled pomembnejših dogodkov:



6.35 Poziv k vzpostavitvi varnostnega območja okoli Zaporožja

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je po objavi poročila o stanju v jedrski elektrarni v Zaporožju tudi v Varnostnem svetu Združenih narodov (ZN) pozval k prenehanju vseh vojaških aktivnosti v nuklearki in njeni okolici ter dejal, da se "igramo z ognjem", poročajo tuje tiskovne agencije.

Poročilo IAEA navaja, da so v jedrski elektrarni Zaporožje kršili varnostna načela in poziva k vzpostavitvi varnostnega območja. Agencija je poudarila nujno potrebo po začasnih ukrepih "za preprečitev jedrske nesreče, ki bi nastala zaradi fizične škode, povzročene z vojaškimi sredstvi". V agenciji še trdijo, da je njena ekipa na lastne oči videla škodo, ki so jo objektu povzročile granate, poroča CNN. Z zaskrbljenostjo so ugotovili, "da bi obstreljevanje lahko vplivalo na strukture, sisteme in komponente, povezane z varnostjo, in bi lahko povzročilo pomembne varnostne vplive, izgubo življenj in poškodb osebja".

IAEA je med svojim obiskom objekta videla rusko vojaško opremo in osebje v jedrski elektrarni Zaporožje, je dejal generalni direktor Rafael Grossi. "Ekipa je opazila prisotnost ruskega vojaškega osebja, vozil in opreme na različnih mestih v Zaporožju, vključno z več vojaškimi tovornjaki v pritličju turbinskih dvoran enote 1 in enote 2 ter vojaškimi vozili, nameščenimi pod nadvozom, ki povezuje reaktorske enote." Grossi je še dejal, da prisotnost vojaškega osebja in opreme ustvarja "zelo zahtevne okoliščine" za osebje, ki poskuša ohraniti normalno delovanje v elektrarni.

Grossi se je po objavi poročila misije IAEA na daljavo udeležil zasedanja Varnostnega sveta ZN v New Yorku in posvaril, da se "lahko zgodi nekaj zelo zelo katastrofalnega". Po njegovih besedah, kot navaja STA, je treba nemudoma ustaviti vsakršno obstreljevanje objekta, odstraniti vsa vojaška vozila z območja nuklearke in zagotoviti zunanje napajanje reaktorjev.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres se je pridružil Grossijevemu pozivu ter ob tem pozval Rusijo in Ukrajino, naj se čim prej dogovorita o območju brez izvajanja vojaških aktivnosti v okolici jedrske elektrarne.

"Trenutne razmere so nevzdržne. Najboljši ukrep za zagotovitev varnosti objekta in okoliških prebivalcev je, da se oboroženi spopadi na območju elektrarne takoj končajo," je Guterres dejal na zasedanju Varnostnega sveta ZN. Foto: Reuters

"Jedrska elektrarna v Zaporožju in njena okolica nikakor ne smeta biti tarča obstreljevanja ali platforma za vojaške operacije", je še dejal generalni sekretar in dodal, da je nujno treba sprejeti začasne ukrepe, da bi preprečili morebitno jedrsko nesrečo.