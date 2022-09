19-letni ruski vplivnež, ki je dobil vzdevek "Mini Khabib"

Magomedov, vplivnež iz ruskega Dagestana, je zaslovel konec leta 2020, ko je na Instagramu in TikToku začel objavljati videe, v katerih izvaja drzne podvige in potegavščine. Pozornost je pritegnil z izzivanjem uglednih zvezdnikov UFC. Med drugim je v boj pozval prvaka MMA Conorja McGregorja in se spoprijateljil z ruskim borcem Khabibom Nurmagomedovom, zaradi česar so mu oboževalci nadeli vzdevek "Mini Khabib".

Pridobil si je množico sledilcev

Z edinstvenim videzom, pritlikavo postavo in samozavestjo si je kmalu pridobil množico sledilcev. Na Instagramu ima tako na primer 2,1 milijona sledilcev, na TikToku pa 4,7 milijarde ogledov.

"Ljudje se pritožujejo nad vsem v življenju, jaz pa poskušam uživati vsak dan in delati stvari, ki jih imam rad. Res moraš ostati pozitiven. Ko sem postal 'znan', je po eni strani moje življenje postalo boljše, po drugi strani pa je veliko bolj zapleteno. Mislim, da ljudje vidijo, da sem si poskušal ustvariti dobro življenje, za kar sem jim neskončno hvaležen," je dejal v nedavnem intervjuju za The Sydney Morning Herald.

Decembra 2021 je lansiral celo risanko o sebi, ki jo zdaj promovira na turneji po Avstraliji.

Ker kjerkoli se pojavi, pritegne veliko pozornosti, mora imeti ob sebi tudi telesne stražarje. Foto: Profimedia

Njun spopad bi bil neetičen

Svojo ljubezen do borilnih veščin je želel izraziti v sporu z Abdujem Rozikom, ki je podobno kot 19-letnik zaslovel zaradi svojega videza. Zvezdnika, ki v višino merita le dober meter, sta svoj spor želela rešiti z boksom, a jima je to preprečila ruska organizacija za ljudi, rojene s pomanjkanjem rastnega hormona, ta je njun fizični spopad označila za neetičnega.