Kako biti v koraku s časom? #video

Stil življenja se spreminja - hočemo ali nočemo. Kaj natanko počnejo priljubljeni influencerji, kako unovčiti inovativno idejo ter s čim vse se danes podjetja soočajo na področju digitalizacije? Na vsa ta vprašanja smo odgovore smo iskali na digitalni konferenci Diggit.

12. maja se je v Ljubljani odvijala konferenca Diggit. Po desetih letih je to postala konferenca o prihodnosti, ki jo določajo trendi. Tu smo izvedeli vse o sodobnem življenjskem slogu, modi, glasbi, financah ter zdravi hrani. To je bil sicer leta 2019 prvi zero west dogodek v Sloveniji in tudi letos je bilo tako.

Razvoj storitev in izdelkov v ne tako oddaljeni prihodnosti (dveh, treh let) bo ločil napredna podjetja od manj naprednih in manj uspešnih. In ko v 21. stoletju zaostaneš, je to zelo težko nadoknaditi. Pravzaprav si lahko zadovoljen, če ti uspe obstati.

Kako biti torej v koraku s časom? Ugledni mednarodni in domači govorci so se Diggitu posvetili prihodnosti denarja, mobilnosti, trgovine, medijev in komunikacij, hrane, zdravja in zabave. Diggit odgovarja na vprašanja, kje smo in kam gremo. Tam pa najdete tudi kakšno idejo ali nasvet, ki vam bosta olajšala pot. Navsezadnje je Diggit pametni dogodek za pametne ljudi.

