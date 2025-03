Nova doba influencer marketinga v Sloveniji: Tvoj lajf

Dogodek, ki je združil vplivne ustvarjalce na družbenih omrežjih, je bil prava kulinarična poslastica – gostje so uživali v izjemnem trihodnem meniju, ki ga je zaznamovala impresivna 150-kilogramska tuna, ob spremljavi vrhunskih vin Mare Santo.

Za projektom stoji Mirko Simič, ki je ob tej priložnosti izpostavil vizijo platforme: "TVOJ.LAJF ni zgolj še ena influencer platforma, ampak avtomatiziran most med podjetji in ustvarjalci. Sodelovanja tukaj niso prisiljena – ustvarjalci postanejo avtentični ambasadorji, izdelki in storitve pa naravni del njihove rutine." Želi si namreč, da motiv sodelovanj ni zgolj dobiček, temveč tudi dolgoročno in kakovostno sodelovanje.

Eden od vrhuncev večera je bila okrogla miza o pomembnosti osebnega znamčenja in podjetništva na družbenih omrežjih, na kateri so svoje izkušnje delile Anja Kolenc, Klara Kralj in Petja Škufca. Razprava je odprla ključna vprašanja o prihodnosti influencer marketinga in kako se podjetja lahko učinkoviteje povežejo s pravim ciljnim občinstvom.

Med gosti dogodka so bili znani slovenski ustvarjalci, kot so Vesna Ponorac, Gremo jest, Tjaša Kramarič, Jutra Zorc, Maja Čolič, Varja Čižmek in številni drugi vplivneži, ki soustvarjajo prihodnost družbenih medijev v Sloveniji.

Klara Kralj, marketingašica, je izpostavila pomen takšne platforme: "Gotovo so platforme zelo dobre, že zaradi tega, ker se ustvarja neka baza. Ta pa je najbolj vredna. Velikokrat kakšna ponudba ne doseže kreatorjev in influencerjev, na ta način je pa to olajšalo zadeve."

Podobno je dogodek komentirala tudi Ema Jagrič: "Super je videti, kako se ustvarjalci lahko povežejo in izmenjajo izkušnje. Takšni dogodki in platforme nam omogočajo, da se lažje najdemo in gradimo dolgoročna sodelovanja."

TVOJ.LAJF v slovenski marketing prinaša svežino in sistem, ki vplivnežem omogoča, da sodelujejo s podjetji na način, ki se jim resnično poda, podjetjem pa omogoča dostop do preverjenih in relevantnih ustvarjalcev. Prvi odzivi so izjemni in jasno je, da ta platforma odpira novo poglavje v influencer marketingu pri nas.

