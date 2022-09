Seanu Pennu in Benu Stillerju trajno prepovedali vstop v Rusijo

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Rusija že več kot tisoč ameriškim državljanom prepovedala vstop v državo. Rusko zunanje ministrstvo je v izjavi navedlo, da so nova imena dodali v odgovor na vse bolj razširjene ameriške sankcije zoper ruske državljane.

Oba izrazila podporo Ukrajini

Poleg Stillerja in Penna, ki sta oba izrazila podporo Ukrajini in se junija srečala s predsednikom Volodimirjem Zelenskim, je na seznamu tudi več ameriških politikov. Kot so sporočili z ministrstva, jim je vstop v državo prepovedan za vedno.

Igralca novice še nista komentirala.

Penn odpotoval v Ukrajino, da bi posnel dokumentarec

Penn je Ukrajino obiskal, da bi posnel dokumentarec za Vice, medtem ko je Rusija načrtovala svojo invazijo na sosednjo državo. Februarja je dejal: "Brutalna napaka vzetih življenj in zlomljenih src. Če ne bo popustil, verjamem, da bo gospod Putin naredil najbolj grozljivo napako za vse človeštvo. Predsednik Zelenski in Ukrajinci so vstali kot zgodovinski simboli poguma in načelnosti. Ukrajina je konica kopja za demokratični objem sanj. Če ji dovolimo, da se bori sama, bo naša duša izgubljena."

Already a brutal mistake of lives taken and hearts broken, and if he doesn’t relent, I believe Mr. Putin will have made a most horrible mistake for all of humankind. President Zelensky and the Ukrainian people have risen as historic symbols of courage and principle. (1/2) — Sean Penn (@SeanPenn) February 26, 2022

Aprila je svetovne voditelje pozval, naj se združijo, da "ustavimo vojno v Ukrajini". "Branimo svobodo in rešujmo življenja," je zapisal na svojem profilu na Twitterju.

Let's unite to stop the war in Ukraine. Let's defend freedom and save lives. We ask world leaders to #ArmUkraineNow. — Sean Penn (@SeanPenn) April 14, 2022

Stiller se je srečal z ljudmi, ki jih je prizadela vojna

Stiller pa je v Ukrajino odpotoval junija kot del odprave Agencije ZN za begunce, da bi se srečal z ljudmi, "ki jih je prizadela vojna", in slišal, "kako je spremenila njihova življenja". V videosporočilu, ki ga je objavila agencija, je dejal, da vojna in nasilje uničujeta ljudi po vsem svetu. Sklenil je: "Nihče se ne odloči pobegniti iz svojega doma. Iskanje varnosti je pravica, ki jo mora spoštovati vsaka oseba."