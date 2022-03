Sean Penn bo "naredil vse", da bi pomagal beguncem iz Ukrajine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški igralec in režiser Sean Penn je obljubil, da se bo zelo potrudil in pomagal ukrajinskim beguncem. Z županom Krakova je podpisal sporazum o sodelovanju.

Ameriški igralec in režiser Sean Penn je v sredo podpisal pogodbo, da bo njegova fundacija Core pomagala ukrajinskim beguncem na Poljskem. Po dogovoru bo Core odprla pisarno v zgodovinskem poljskem mestu. Njena naloga bo zagotavljanje izobraževanja, preuredili so tudi nezasedene prostore in v njih namestili okoli 50 beguncev.

"To je eden najbolj pretresljivih trenutkov v življenju večine izmed nas, saj gre za splošno krizo. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da lahko pomagam. Ne glede na to, ali sem tukaj jaz ali pa se vrnem sem, samo da stisnem roko ljudem, ki opravljajo delo. Lahko se zanesejo name, kot se jaz zanesem na njih," je povedal na novinarski konferenci v Krakovu.

Foto: Reuters

Penn je bil ob začetku invazije v ukrajinski prestolnici Kijev, da bi o dogajanju posnel dokumentarec. Dvojni oskarjevec se je udeležil vladne tiskovne konference v Kijevu, na videu, objavljenem na uradnem računu ukrajinskega predsednika na Instagramu, pa je bilo mogoče videti, da se je tudi srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Kmalu po invaziji je na Twitterju objavil, da je ruska invazija brutalna napaka. "Predsednik Zelenski in ukrajinsko ljudstvo sta se dvignila kot zgodovinska simbola poguma in načelnosti. Ukrajina je konica kopja za demokratično uresničevanje sanj. Če ji dovolimo, da se bori sama, je naša ameriška duša izgubljena."

Preberite še: