Zloglasni ruski črni seznam: dodano je bilo še eno ime

Od začetka vojne v Ukrajini kot po tekočem traku umirajo ruski bogataši in vplivneži, ki so bili tako ali drugače povezani s Kremljem ali katerim od velikanov ruskega gospodarstva. Vsem je skupno to, da niso umrli v nesrečah ali zaradi bolezni, temveč so doživeli nasilne, celo brutalne smrti. Zadnji je Jurij Voronov, multimilijonar in lastnik podjetja, ki je poslovalo z ruskim energetskim gigantom Gazprom. V ponedeljek so ga našli mrtvega v bazenu njegove vile v luksuzni stanovanjski soseski v Viborgu, približno 130 kilometrov severovzhodno od Sankt Peterburga. Bil je ustreljen v glavo.

61-letni Jurij Voronov je bil šef logističnega podjetja Astra Shipping, ki je skrbelo za arktične operacije ruskega državnega energetskega titana Gazprom. Zakaj je umrl, ni jasno. Po navedbah ruskih medijev v državni lasti bi lahko šlo za umor zaradi dolgov. Astra Shipping je imela v zadnjih dveh letih več kot 150 milijonov rubljev skupne izgube. Voronov se je tik pred odhodom na vikend v Viborgu sprl s poslovnim partnerjem, naj bi preiskovalcem umora povedala njegova žena.

Precej vplivnih Rusov, ki so zaradi nestrinjanja s Putinovo vojno po invaziji Ukrajine pobegnili drugam, nekateri tudi v Ukrajino, meni, da številne smrti ruskih bogatašev, povezanih z državnimi podjetji, niso naključje, temveč naj bi šlo za sistematične likvidacije. To verjame tudi podpredsednik ruske "plinske" banke Gazprombank Igor Volobujev, ki je v začetku marca iz Rusije prebegnil v rodno Ukrajino in se pridružil ukrajinskemu boju proti okupatorju z vzhoda. Kliknite na fotografijo in preberite več. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Teorija o smrti Voronova v bolj običajnih časih verjetno ne bi vzbujala dvomov, tako pa gre za še eno od številnih smrti vplivnih poslovnežev, povezanih z ruskimi državnimi (energetskimi) podjetji in posredno tudi Kremljem, ki so se začele dogajati tik pred invazijo Rusije na Ukrajino in po njej. Pojdimo po vrsti:

- 30. januarja, ko je Rusija svoje vojaške sile še kopičila na meji z Ukrajino in obtoževala Zahod, da pretirava z napovedmi o skorajšnji invaziji, so v njegovi kopalni kadi našli mrtvega 60-letnega Leonida Šulmana, šefa logistike v družbi Gazprom Invest, hčerinskem podjetju plinskega velikana Gazprom. Bil je zaboden in imel prerezana zapestja, po uradni različici dogodkov naj bi storil samomor, saj so na kraju dogodka našli poslovilno pismo. Po nekaterih informacijah je bil nož, ki so ga našli ob Šulmanu, od njegovega trupla oddaljen tako zelo, da bi bilo tako rekoč nemogoče, da bi si zadal usodne rane in ga nato odložil tja. Šulmana so pred njegovo smrtjo preiskovali zaradi domnevne poslovne goljufije.

Leonid Shulman, 60, head of the transport department at Gazprom Invest was found with his wrists slit in pool with his blood in the village of Leninskoye on January 30. pic.twitter.com/rkRfqD7yjb — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) July 5, 2022

- 25. februarja, samo en dan po ruskem napadu na Ukrajino, so v istem kraju, Viborgu, našli mrtvega Aleksandra Tuljakova. Šlo je za človeka zelo visoko v kadrovski hierarhiji Gazproma, bil je namestnik generalnega direktorja za korporativno varnost. Tuljakov je po poročanju ruskih državnih medijev storil samomor z obešanjem, čeprav je v poznejših poročilih preiskav omenjeno, da je bil pred smrtjo močno pretepen.

Alexander Tulyakov, 61, top finance and security manager at Gazprom, was found hanged on February 25. pic.twitter.com/NLtacbdIen — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) July 5, 2022

- 28. februarja so v njegovem domu v Veliki Britaniji našli mrtvega ruskega tajkuna ukrajinskih korenin Mihaila Watforda, naftnega in plinskega milijonarja. 66-letnik, ki si je priimek v britansko zvenečega spremenil iz izvirnega Tolstošeja, se je obesil v domači garaži.

Ukraine-born oligarch Mikhail Watford found dead at home in Surrey https://t.co/Axe8NMhfne — The Guardian (@guardian) March 3, 2022

- 24. marca so ruski mediji poročali o smrti vplivnega in zelo bogatega poslovneža iz farmacevtskih krogov Vasilija Melnikova in njegove družine, žene in dveh sinov. Našli so jih v stanovanju v Nižnem Novgorodu. Vsi so bili zabodeni. Uradna razlagala dogodkov je bila, da je Melnikov z nožem ubil ženo, desetletnega in štiriletnega sina ter nato še sebe.

Businessman Vasily Melnikov, owner of the Medstom company, was murdered together with his family in #NizhnyNovgorod.



The businessman, his wife and two minor children were stabbed to death in their own home. An investigation is underway. A contract killing is not ruled out. pic.twitter.com/Rw8IlqGRnp — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2022

- 18. aprila so v luksuznem stanovanju v Moskvi umrli Vladislav Avajev, nekdanji podpredsednik banke Gazprombank, ki od tujih poslovnih partnerjev sprejema plačila v rubljih za ruski plin, njegova žena in mladoletna hči. Avajev naj bi ju ustrelil in si nato sodil sam. Trupla družinskih članov je odkrila Avajeva druga, polnoletna hči. Žena Avajeva je bila v času smrti noseča, ruski državni mediji so takrat poročali, da naj bi jo mož pred smrtjo več ur mučil, ker naj bi verjel, da otrok ni njegov.

Former vice-president of Russia's Gazprombank found dead in Moscow. When relatives entered his home, they found the whole family with gunshot wounds.



Police believe that 50-year-old Vladislav Avayev killed his wife and young daughter, then committed suicide. pic.twitter.com/LIny47zu3s — WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) April 18, 2022

- 21. aprila so v vili v španskem letovišču Lloret de Mar odkrili trupla Sergeja Protosenje, njegove 53-letne žene in 18-letne hčerke. Protosenja, ki je okrog 400 milijonov evrov vredno premoženje ustvaril v energetiki, svojčas je bil eden glavnih menedžerjev v podjetju Novatek, drugem največjem ruskem proizvajalcu zemeljskega plina, naj bi ženo in hčer med spanjem umoril s sekiro in nožem, nato pa se obesil na terasi.

Sergei Protosenya, 55, former deputy head of Russian gas giant Novatek, was found hanged in Spain on April 21. pic.twitter.com/QpRINlSpgE — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) July 5, 2022

- 1. maja je po domnevnem zdrsu in padcu v prepad umrl generalni direktor Putinovega priljubljenega smučišča Krasnaya Polyana, 37-letni Andrej Krukovski. Smučarsko središče v bližini Sočija, kjer so leta 2014 potekale zimske olimpijske igre, je vodil od leta 2019.

Генеральный директор курорта "Красная Поляна" в Краснодарском крае Андрей Круковский погиб в результате падения на тропе к Ачипсинской крепости, сообщили в пресс-службе курорта:https://t.co/TjcmRcbbRU pic.twitter.com/7cE7viIBF2 — ТАСС (@tass_agency) May 1, 2022

- 8. maja so na domu samooklicanega šamana v kraju Mitišči, severno od Moskve, našli mrtvega 43-letnega Aleksandra Subotina, enega od direktorjev ruskega naftnega velikana Lukoil. Subotin, sicer najverjetnejši naslednik predsednika uprave Lukoila Vagita Alekperova, naj bi umrl zaradi zastrupitve, ki je bila posledica terapije za domnevno "zdravljenje alkoholnega mačka". Šaman naj bi Subotinu z nožem naredil ureznino v kožo, v katero je potem nakapljal žabji strup.

Former top manager of Lukoil Alexander Subbotin, 43, was found dead in Mytishchi, a city just northeast of Moscow on May 9 reportedly after being treated with toad venom to cure a hangover pic.twitter.com/yIRFH0cWOO — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) July 5, 2022

- 27. junija so na njunem domu v bližini Moskve odkrili trupli Jevgenija Palanta in njegove žene Olge. 47-letni multimilijonar iz panoge telekomunikacij je bil zaboden kar 14-krat, na eni od sten domovanja v bližini Moskve pa so bile tudi krace iz njegove krvi. Po uradni razlagi dogodkov naj bi šlo za zločin iz strasti – Palanta naj bi zabodla njegova žena, ki pa je tudi sama umrla zaradi vbodnih ran. Tesni družinski prijatelji Palantovih teoriji, da naj bi Jevgenij ženo varal in se pripravljal na to, da jo zapusti, ne verjamejo.