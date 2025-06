Poslanci se bodo na zadnji dan junijske seje DZ posvetili predlaganim spremembam stanovanjske zakonodaje za povečanje števila javnih najemnih stanovanj. Opravili bodo splošno razpravo in predvidoma prižgali zeleno luč njihovi nadaljnji obravnavi. DZ bo potrjeval tudi predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Vlada je predloga zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj ter novele stanovanjskega zakona potrdila sredi maja.

Prvi predlog predvideva v prihodnjih desetih letih do sto milijonov evrov letno za gradnjo javnih najemnih stanovanj. Še pred potrditvijo zakonskih sprememb je vlada maja prižgala zeleno luč dokapitalizaciji stanovanjskega sklada v višini sto milijonov evrov.

Zagotavljanju več javnih najemnih stanovanj so namenjene tudi spremembe stanovanjskega zakona. Tako je med drugim predvideno postopno in minimalno povišanje neprofitne najemnine, pri čemer bi glavnina zvišanja šla na račun uvedbe dodatka za vzdrževanje, ki bi bil višji pri starejših stanovanjih in nižji pri novejših.

Dodali naj bi sveženj predlogov za večjo zaščito najemodajalcev

Ohranjajo se tudi subvencije za najranljivejše, ki se bodo z uvedbo dodatka ustrezno zvišale. Pri tem bi subvencije za javna najemna stanovanja, ki jih zdaj dajejo občine, prevzela država, subvencije tržne najemnine, ki jih zdaj zagotavlja država, pa bi zagotavljale občine. Predvidene so še spremembe glede razpisov za dodelitev javnih najemnih stanovanj.

Poslanci bodo danes opravili splošno razpravo o predlogih zakonskih sprememb in predvidoma prižgali zeleno luč njihovi nadaljnji obravnavi. Po napovedih iz vladnih vrst naj bi v nadaljevanju v sveženj predlogov dodali še rešitve za večjo zaščito najemodajalcev.

Ob stanovanjski zakonodaji bodo poslanci danes dokončno potrjevali še predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Ta med drugim predvideva postopno zviševanje sredstev za investicije in razvoj v izobraževanju, dokler v deležu od BDP ne bi dosegla 0,5 odstotka.