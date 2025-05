Peti forum predsednice Pirc Musar: posvečen bo mladim

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes na Brdu pri Kranju gostila forum, posvečen bivanjski problematiki mladih in starejših. Namen tokratnega petega posveta predsednice je ustvariti platformo za razpravo, ki ne bo vodila le do boljših stanovanjskih rešitev, temveč tudi do bolj solidarne prihodnosti, so sporočili iz njenega urada.

"Če želimo graditi vključujočo, pravično in medgeneracijsko povezano družbo, moramo začeti pri temeljih, torej pri stanovanjski politiki," so v uradu predsednice navedli v sporočilu za javnost.

Na forumu se bodo zvrstili paneli, namenjeni mladim, dostojnemu bivanju v starosti in iskanju skupnih rešitev.

Kot so poudarili, mora stanovanjska politika mladim zagotoviti dostop do cenovno dosegljivih in kakovostnih bivališč, saj je to temelj za prehod v odraslost, ustvarjanje družine in aktivno vključevanje v družbo.

Navzoče bo nagovorila tudi profesorica ljubljanske ekonomske fakultete

Stanovanjske rešitve pa morajo biti prilagojene tudi življenjskim okoliščinam starejšim in jim morajo omogočati varno, dostojno in samostojno staranje.

Forum bo z uvodnim nagovorom odprla predsednica republike, sledil pa mu bo nagovor redne profesorice z ljubljanske ekonomske fakultete Andreje Cirman o pomenu celovitega in usklajenega pristopa k reševanju stanovanjskih vprašanj.

Gre za peti posvet v nizu forumov, ki jih predsednica Pirc Musar pripravlja s ciljem spodbujanja razprave o strateško pomembnih temah za prihodnost države.