Skupina G7 za nov ukrep ob cenah ruske nafte

Finančni ministri držav skupine G7 želijo uvesti zgornjo mejo za cene ruske nafte, so zapisali v skupni izjavi. Ob tem so pozvali tudi vse države, ki uvažajo rusko nafto, naj se pridružijo temu ukrepu, poročajo tuje tiskovne agencije. S cenovno kapico na rusko nafto želijo preprečiti, da bi se Moskva okoristila s posledicami vojne v Ukrajini.

"Zavezujemo se, da si bomo nujno prizadevali za dokončanje in izvajanje tega ukrepa," so v izjavi zapisali finančni ministri skupine G7, ne da bi navedli višino zgornje meje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so pojasnili ministri, bo začetna zgornja meja cen ruske nafte določena "na ravni, ki bo temeljila na številnih tehničnih podatkih", in dodali, da se bo njeno učinkovitost "pozorno spremljalo".

Rusijo želijo prisiliti, da bi nafto velikim kupcem prodajala po veliko nižji ceni

Finančni ministri ZDA, Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije, Kanade in Japonske so ob tem poudarili, da si želijo oblikovati široko koalicijo, s katero bi povečali učinkovitost ukrepa. Zato so pozvali vse države, ki še vedno želijo uvažati rusko nafto in pogonska goriva, naj se zavežejo, da bodo to počele le po cenah, ki so enake ali nižje od zgornje meje cen.

Kot je zapisano v načrtu, ki ga povzema nemška tiskovna agencija dpa, bo pomorski prevoz surove nafte in pogonskih goriv ruskega izvora po vsem svetu mogoč le, če bo nafta kupljena pod določeno ceno.

Omejitev cen bi lahko delovala tako, da bi Zahod vezal pomembne storitve, kot je zavarovanje za prevoz nafte, na izpolnjevanje uredbe. Te so večinoma v rokah zahodnih držav.

S to potezo želi sedem najbolj razvitih gospodarstev sveta prisiliti Rusijo, da bi v prihodnosti nafto velikim kupcem, kot je Indija, prodajala po veliko nižji ceni, pojasnjuje dpa.

Cilj ukrepa je zmanjšati pritisk na svetovne naftne trge

Cilj ukrepa je na eni strani zmanjšati pritisk na svetovne naftne trge in ublažiti vpliv vojne v Ukrajini na cene energentov. Na drugi strani pa Rusija ne bi imela več koristi od zvišanja cen nafte za polnjenje svoje vojne blagajne.

"Rusija gospodarsko izkorišča negotovost na energetskih trgih, ki jo je povzročila vojna, in ima velike dobičke od izvoza nafte, kar želimo odločno preprečiti," je na tiskovni konferenci dejal nemški finančni minister Christian Lindner.

Ukrep cenovne kapice naj bi začel veljati hkrati z embargom EU

Po poročanju britanskega časnika Financial Times bi se ukrep cenovne kapice začel izvajati sočasno z embargom EU na uvoz ruske nafte. Ukrep bi začel veljati 5. decembra za surovo nafto in 5. februarja za pogonska goriva.

Rusija je v četrtek zagrozila, da bo prenehala prodajati nafto vsem državam, ki bodo sprejele cenovno kapico.

Podpredsednik ruske vlade Aleksander Novak je v četrtek dejal, da niti države razširjene skupine proizvajalk nafte Opec+ niti Indija in Kitajska ne podpirajo zamisli o uvedbi cenovne kapice na rusko nafto, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.