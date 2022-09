Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj izrazil zgroženost nad dogajanjem na RTV Slovenija in državni zbor pozval k razrešitvi članov programskega sveta RTVS, se je z zaskrbljenostjo odzval direktor TV Slovenija Uroš Urbanija. Nesprejemljivo se mu zdi, da skuša Štrukelj kršiti zakon in prek javnih pritiskov na vodstvo RTVS doseči njemu všečno poročanje.

"Zadnja dogajanja kažejo, da smo pravilno opozarjali na neustreznost imenovanja Uroša Urbanije za direktorja Televizije Slovenija, saj je bilo iz njegovih preteklih ravnanj moč razbrati, da bo nedovoljeno pritiskal in posegal v avtonomijo novinarskega in uredniškega dela ter preko groženj skušal 'utišati neposlušne'," je v torkovem sporočilu za javnost zapisal predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Branimir Štrukelj. Urbaniji očita, da je, zlasti kot direktor Ukoma, podobno prakso uporabljal že v preteklosti.

Urbanija na Štrukljeve očitke odgovarja, da je nesprejemljivo, da vidni politik stranke Levica z izrabo sindikata poskuša kršiti zakon in prek javnih pritiskov na vodstvo RTVS doseči njemu všečno poročanje. "Naj vas opozorim, da je uredniška avtonomija nekaj, kar bi moralo biti tudi vam sveto," opozarja Urbanija.

Brez konkretnih primerov

"Razumel bi, če bi se v javnem diskurzu oglasili s konkretnimi primeri, kaj vas je zmotilo. Žal ne omenite niti enega konkretnega pritiska in niti posega. Ker teh ni bilo. Zato so vaši zapisi evidentna laž z očitno željo, da bi vi sami lahko svobodno posegali v uredniško avtonomijo. Pričakujem, da s tovrstnimi pritiski prenehate, saj so v veliki meri nezakoniti, vsekakor pa brez učinka," je prepričan Urbanija.

Štruklju očita, da za dosego svojih ciljev uporablja tudi manipulacijo. "V zvezi s Slovensko tiskovno agencijo omenjate, da naj bi poskušal z ustavitvijo zakonsko določenega financiranja 'na kolena spraviti' STA. Kar je laž v več ozirih, in kar dobro veste. Kot vam je znano, nekdanji direktor STA Bojan Veselinović na podlagi pogodbe, ki jo je imel z UKOM, ni želel UKOM-u predati finančne dokumentacije, ki bi jo prav v skladu s pogodbo moral izročiti. Kot drugo pa je gospod evidentno kršil Zakon o STA, saj je želel dvojno služiti – stvari, ki mu jih je plačala država, je še enkrat prodajal na trgu. Že gospod Veselinović, ki je svojo pravico iskal na sodiščih, je izgubil prav na vseh stopnjah. Z novim direktorjem so bile stvari urejene v slabem tednu," mu pojasni Urbanija.

"Zakone je treba spoštovati"

Urbanija zapiše, da v nekem smislu razume Štrukljevo željo, da bi direktorji javnih ustanov plačevali podjetjem stvari brez kakršnihkoli poročil o opravljenem delu. "V zadnji aferi pri državnem financiranju 'kulturnih' aktivnosti gospoda Dušana Josipa Smodeja so mediji namreč poročali, da so 'kulturniki' prejemali javna sredstva, ob čemer plačniku o aktivnostih niso niti poročali. Če bi nekdo v tem primeru opravil dolžno ravnanje, kar sem sam naredil v primeru izvajanja pogodbe s Slovensko tiskovno agencijo, bi ga vi v javnosti napadli, da želi Fotopub spraviti na kolena," ponazori.

Štruklju še očita, da je to njegov način delovanja in da mu je zato nerazumljivo, da nekdo pričakuje za sredstva, ki jih troši država, natančna poročila o njihovi porabi. "Lahko ste prijatelji, lahko le znanci, toda zakone je treba spoštovati, z javnimi sredstvi pa ravnati najbolj skrbno," zapiše.

Urbanija takšno finančno transparentnost pričakuje tudi na RTV, prav tako upoštevanje najvišjih profesionalnih standardov. Vesel bo konkretnih pripomb in argumentiranih kritik ob posameznih primerih, če do tega pride. "Žaljenje, sovražni govor ali celo hujskanje pa naj ne bi imelo prostora v javnem diskurzu. In ni v čast niti vam niti komurkoli drugemu," sklene Urbanija.

Štruklja smo prosili za komentar zgoraj navedenih očitkov, ki jih bomo objavili, ko jih prejmemo.

Celoten odziv Urbanije pa si lahko preberete spodaj:

